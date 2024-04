Sirokban április 5-től komfortosabb körülmények között dolgozhatnak a helyi rendőrök. Tuza Gábor polgármester átadta Gál Imre rendőrtörzszászlós és Kece István rendőr-törzsőrmester, siroki körzeti megbízottaknak a felújított rendőri szobát.

A sirokiak megbecsülik az értük szolgáló rendőröket

Forrás: Facebook

A községvezető elmondta, kijár a lakosság tisztelete és elismerése a két szakembernek, hiszen mindketten, Imre évtizedek óta, István több éve azon dolgozik, hogy Sirokban, de a környező településen élők biztonságban érezzék magukat.

Szerteágazó feladatuk van a mai felgyorsult világban, s néha nehéz jobb belátásra bírniuk a társadalmi normák alapvető szabályait is semmibe vevő egyes embereket.

Nagy segítség számukra a helyi polgárőrség, és az is, ha normális, tiszta, rendezett irodában láthatják el a feladatukat és teljesíthetik hivatásukat. - Mi ezzel is szeretnénk megköszönni a szolgálatukat. Könnyíthet az is munkájukon, hogy a meglévő 21 közterületet figyelő kamera mellé másik hat darabot helyezünk rövidesen üzembe - mondta a község vezetője.