Sportoló Nemzet sportszakmai országjárás indul május elején, azzal a céllal, hogy a lehető legtöbb ember megismertessen a sport területén az elmúlt 14 évben elért eredményekkel, egyúttal a kormány kikérje a társadalom véleményét és javaslatait a sporttal kapcsolatban a jövőre vonatkozóan. Az országjárás apropóján rendezett csütörtöki sajtótájékoztatón Nyitrai Zsolt kiemelt társadalompolitikai ügyekért felelős miniszterelnöki biztos kezdésként azt hangsúlyozta, a kormány közéleti munkáját a párbeszédre alapozza, és a választások között is rendszeresen kikéri a magyar emberek véleményét a fontos, őket foglalkoztató kérdésekben, eddig 17 konzultációt indítottak el.

A tervezett szakmai országjárásra elkészült a Hajrá, magyarok! című szakmai kiadvány

Forrás: Mónus Márton/MTI

– A konzultáció több fajta formát önthet. Lehet papíralapú, online, de amiben mi a legjobban hiszünk, az a személyes találkozásoknak és beszélgetéseknek az ereje – mondta Nyitrai Zsolt, hozzátéve, hogy a következő időszak kiváló lehetőséget nyújt arra, hogy az emberekkel szervezzenek különböző területeken találkozókat és így lesz a sport témájában is. A tervezett szakmai országjárásra elkészült a Hajrá, magyarok! című szakmai kiadvány, mely összegzi a 2010 óta a sport területén elért legfontosabb közös eredményeket, fejlesztéseket. Az előszót Orbán Viktor miniszterelnök írta, az elkészítésében a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB), a Magyar Paralimpiai Bizottság (MPB), a sportért felelős államtitkárság, a Nemzeti Sportügynökség és a Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) is közreműködött.

Az a tervünk, hogy az elkövetkező napokban, hetekben ezt a lehető legszélesebb sportszerető körhöz el tudjuk juttatni és természetesen ezen a területen is kíváncsiak vagyunk az érintettek véleményére – fogalmazott Nyitrai Zsolt, hangsúlyozva, hogy az országjárás során várják a sportolókat, edzőket, egyesületi vezetőket, testnevelő tanárokat, szülőket, hogy "beszéljük át közösen a sport országos és helyi körülményeit". Majd megköszönte a Sportegyesületek Országos Szövetségének (SOSZ), a sportért felelős államtitkárságnak és a Nemzeti Sportnak, hogy segítik a sportszakmai országjárást.

Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár szerint a Hajrá, magyarok! méltóképpen mutatja be azt, hogy a 2010 óta mit sikerült elérni a sport területén. Emlékeztetett rá, hogy 14 éve nagyon nehéz helyzetben volt a magyar sport, egyesületek szűntek meg, vagy kerültek a megszűnés szélére, a sportolóknak, edzőknek rendkívül nehéz körülmények között kellett dolgozniuk.

– Gondolhatunk arra is, hogy nem volt igazi stratégiája a magyar sportnak 2010-et megelőzően. Ebben hozott változást a 2010-et követő időszak és láthatjuk azt, hogy az elmúlt 14 évben milyen rangos nemzetközi sporteseményeknek adott otthont Magyarország, láthatjuk azt, hogy milyen infrastrukturális fejlesztésen ment keresztül a magyar sport, és nyugodt szívvel nyugtázhatjuk azt is, hogy a sport egy vonzó terület lett mindenki számára, aki sportolni szeretne, aki edző szeretne, vagy aki sportvezetőként igyekszik segíteni a magyar sportot – hangsúlyozta az államtitkár. Schmidt Ádám a közelmúltban az élsport támogatásáért tett lépések közül kiemelte, hogy tavaly január elsején indult el a Nemzeti Versenysport Fejlesztési Program, mely által már nem csupán 16+8 olimpiai sportágat támogatnak, hanem mind a 46-at. Megjegyezte, hogy az államtitkárságnak szorosabb az együttműködése a MOB-bal és az MPB-vel, melyeknek komoly támogatást is nyújt, s mint mondta, büszkék arra, hogy tavaly februárban az Európai Unió engedélyezte a látványcsapatsportágak támogatásának megújítását.

Az államtitkár a versenysportban elért eredmények mellett kitért arra is, számukra ugyancsak kiemelt cél, hogy az élsport mellett a közösségi sportot is támogassák és a lehető legmagasabb szintre emeljék, ezért is hozták létre a Sportoló Nemzet Programot. Deutsch Tamás, a SOSZ elnöke elmondta, hogy bő egy hónapon keresztül zajlik majd a sportszakmai országjárás, melynek május elejére tervezett rajtja nem véletlen, mivel május 6. a Magyar Sport Napja. Jelezte, a program a kormányzat képviselőinek támogatásával, a MOB és az MPB közreműködésével jött létre, az eddigi teljesítmény áttekintésére, illetve a következő években, évtizedben elvégzendő feladatok megvitatására is lesz lehetőség.

– Mindenhol az országban, valamennyi vármegyében és a fővárosban is Sportoló Nemzet sportszakmai országjárást fogunk szervezni – hangsúlyozta Deutsch Tamás, aki azt is kiemelte, hogy a Sportoló Nemzet szlogen sem véletlen, mivel ez a program a teljes nemzetnek a szolgálatába akarja állítani a sportot. Deutsch Tamás a Hajrá, magyarok! kiadványra térve felhívta a figyelmet a füzetben szereplő egyik adatra, mely szerint 2010-ben 17,8 milliárd forint volt a magyar sport költségvetési támogatása, 2024-ben pedig 172,4 milliárd. Ez utóbbi összeg a magyar családtámogatási rendszer egyik "legizmosabb" eleme – mondta, s annak révén szinte mindenki számára elérhetővé vált a sport.

Szöllősi György, a Nemzeti Sport főszerkesztője büszkeségének adott hangot, hogy kollégái részt vállaltak a kiadvány elkészítésében, melyre szerinte szükség volt, ugyanis az elmúlt években elért eredményekről beszélni kell. Emlékeztett rá, annyira lepusztult állapotban volt a sport 2010-ben, hogy minden területén egyszerre kellett elkezdeni a felzárkóztatást. Manapság sokkal többen sportolnak mint 2010-en, sokkal több az igazolt versenyző is és ezrével épültek, vagy újultak meg a létesítmények. Az infrastrukturális fejlesztések – többek által is bírált – mértékéről azt mondta, hogy az építkezések, felújítások adóságtörlesztésnek számítanak a magyar sport felé, mely a rendszerváltás után óriási veszteségeket szenvedett el. Szöllősi elmondta, hogy az országjárás végén a Hajrá, magyarok! kiadvány a sportnapilap mellékleteként is meg fog jelenni.