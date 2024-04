A markazi gazda szerint most izzik az egész Mátraalja, mert itt az országban a legalacsonyabbak a szőlő felvásárlási árai.

– Magyarország mezőgazdasági adottságokkal rendelkező ország. Az 50-es években akartak belőle vas- és acél országát csinálni, de akkor se sikerült. Most annyira folyik az iparosítás, hogy vendégmunkásokat kell behozni. Pedig a termőföldet kell nagyon megbecsülni. Abból is sok embernek lehet megélni. Más országokban is megélnek belőle, sőt, sokkal jobban, mint Magyarországon. A magyar gazdák a háborús gazdasági válságban is számíthatnak a kormányra – ez volt a címe annak a közleménynek, amit 2022. július 27-én Győrffy Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke és Nyitrai Zsolt, a kiemelt társadalompolitikai ügyekért felelős miniszterelnöki biztos kiadott. Kérdem én: a szőlősgazdák azok nem gazdák?! Minden vállalatnál, üzemben, évente decemberben a szakszervezetek, munkástanácsok megkezdik a bértárgyalásokat a vezetőséggel a jobb fizetésekért. A mi ágazatunkban mintegy 23 éve nem volt szőlőáremelés. És ha azt várjuk, hogy a becsület nélküli felvásárlók felvásárlási árat emelnek – ami akár még lehet is 5-10 forintos nagyságban –, az sem segít, mert annak már a 10-szerese is kevés lenne. Ma a szőlőért kapott pénzünket a traktoros elviszi a kultivátorozásra, szántásra, permetezésre. Esetleg jut szüretelőket megfogadni, de ingyen metszettünk, szálvesszőt kötöttünk, dugdostunk, gyomirtóztunk, foglalkoztunk a támberendezéssel, hogy mindent ne is említsek. Ha az a cél, hogy a szőlősgazdák tönkremenjenek, akkor jó irányba haladunk. Ha nem az a cél, akkor a kormány nyújtson segítő kezet, mert mi nem tüntetni, meg demonstrálni akarunk, hanem dolgozni. Szakadásig dolgozni, ha kell. De csak úgy, ha értelme van. Ha nincs, abbahagyjuk. Akkor mondják meg egyenesen és világosan, hogy nincs ennyi szőlőre szükség a Mátraalján. Adjanak kivágási támogatást, és kivágjunk a szőlők fölösleges részét – jelentette ki nem kis indulattal a hangjában Hegedűs István.

A markazi gazda azt is hozzátette, hogy a közeljövőben Gyöngyöstarjánban megrendezésre kerülő újabb fórumon Dócs Dávid, a Mi Hazánk országgyűlési képviselője, az Országgyűlés Mezőgazdasági Bizottságának tagja lesz a meghívott vendég.