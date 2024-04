Kiemelte, Eger jövője szempontjából többek közt elengedhetetlen a fiataloknak vonzó jövőkép kialakítása, az élhetőbb város egészségesebb emberekkel, a praktikus városi tömegközlekedés.

– Hogy a nagyvonalú, túlzó ígéretek helyett reális célokat tűzzünk ki és valósítsunk is meg, melyek eléréséhez szükség van a szélsőségektől mentes, konstruktív közgyűlési munkára, valamint a választási körzetekben élők érdekeit érvényesíteni képes hiteles, Egerben élő képviselőjelöltekre. Ezért is számítok azon emberek támogatására, akik egyetértenek elképzeléseimmel, változtatni akarnak és mernek is dönteni Eger és saját jövőjük felől – tette hozzá.