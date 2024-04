A tavasz, a természet újjáéledésének évszaka már évek óta környezetünk megtisztításának időszakává is vált. A szükség kényszerítő ereje is hozta ezt: évről évre egyre elkeserítőbb látvány fogadja ugyanis az erdőt-mezőt járó embert, de a közutakon közlekedve is lépten-nyomon árokpartra szórt szemétkupacok, bokrok tövébe, erdők mélyére halmozott hulladékhegyek láthatók. A környezetünk létfontosságú tisztaságára fittyet hányó nemtörődöm, súlyosan felelőtlen egyének nyoma falvakban, városokban üdítős flakon, energiaitalos doboz, csokipapír, üres cigarettásdoboz, csikk és ezernyi más formában irritálja a jóérzésű embert.

Elgondolkodtató látványt nyújt egy-egy TeSzedd! akció végeredménye

Forrás: Czímer Tamás/Heves Megyei Hírlap

Április 22., a Föld napja két országos szemétszedő kampány találkozásának dátuma is. A Tavaszi nagytakarítás, az Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ és az Aktív Magyarország által meghirdetett Takarítsuk ki a természetet együtt! elnevezésű akció rendre március 21-én, az Erdők nemzetközi napján indul, és egészen április 22-ig, a Föld napjáig tart. A szervezők célja volt idén is egyrészt, a különböző szemétszedő túrákon megtisztítani a kedvelt kirándulóhelyeket, másrészt pedig, az erdőjáráshoz kapcsolódó etikettet megismertetni minél több emberrel. A kampány a szemléletformálásra, valamint a prevencióra is nagy hangsúlyt fektet minden évben. A legfontosabb üzenete az, hogy semmilyen hulladéknak nincsen helye az erdőkben.