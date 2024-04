A Bródy Sándor Könyvtár elnyerte azaz OFA Nonprofit Kft. auditja alapján a Felelős Foglalkoztató ARANY minősítési fokozatát - írta portálunkhoz eljuttatott közleményében az intézmény. A könyvtár dolgozói újabb elismerést tudhatnak maguknak.

Újabb elismerést vehetett át a Bródy Sándor Könyvtár vezetősége

Forrás: Beküldött fotó

Mint írják, az elismerő oklevelet múlt hét végén könyvtárunk vezetősége – Tőzsér Istvánné igazgató asszony, Kelemenné Csuhay Zsuzsanna szolgáltatási igazgatóhelyettes, Komló-Szabó Ágnes szervezési és Vas Gábor Tamás igazgatási igazgatóhelyettes – vette át Almási Erzsébettől, az OFA Nonprofit Kft. ügyvezetőjétől.

A újabb elismerés előzményei:

2023. október végén elismerő oklevelet vehetett át Tőzsér Istvánné igazgató asszony, amelyet az OFA Nonprofit Kft. által kiírt, Az Év Felelős Foglalkoztatója 2023 pályázaton, az Egyéb gazdálkodó szervezetek kategóriában benyújtott pályázatunkért kaptuk.

Az elismerő oklevél átvétele óta intézményünk részt vett az OFA Nonprofit Kft. által végzett Felelős Foglalkoztatóvá válás minősítési folyamatában, amelynek során felelős foglalkoztatói tesztet készítettek könyvtárunk vezetőségével, majd a beküldött dokumentumainkat áttekintve hozták meg döntésüket.

Pár gondolat az értékelésből, a tanácsadói összefoglalóból:

- A Bródy Sándor Könyvtár Eger kulturális életének meghatározó szereplője, számos kulturális szolgáltatás érhető el a könyvtárban. Nem kizárólag a városi és megyei szolgáltatásaik révén, hanem országos szakmai fórumokon is kiemelkedő eredményekkel rendelkeznek. A szakmai eredményekhez a kollégák nagyban hozzájárulnak, az intézmény sikerei legtöbbször egy-egy kolléga ötletéből bontakoznak ki, annak alapján válnak eredményes szolgáltatássá.”

- Nagy hangsúlyt fektetnek a közösségi és társadalmi jól-lét támogatására, a környezettudatosságot is szem előtt tartva. Rendszeresen szerveznek nem csak belső programokat, hanem olyan rendezvényeket is, amelyekkel a város közösségét is építik.

- Stratégiai tervükben kiemelt célként jelentkezik a korszerű, innovatív és fenntartható szolgáltatásfejlesztés. Folyamatos figyelmet fordítanak a szervezeti erőforrások fejlesztésére, a munkatársak képzésére, a belső tudásmegosztásra, a szakmai műhelyek, munkacsoportok ösztönzésére.”

- A vezetés bátorító és nyitott környezetet alakított ki a munkatársak javaslataira. Gyakorlattá vált a szervezeti egységeken átívelő munkacsoportokban való részvétel…. A vezetőség saját személyes magatartásával, munkakultúrájával ad példát és támogatja, ösztönzi a munkatársakat. A vezetés maximálisan humánusan jár el minden egyéni probléma kezelésében, a kölcsönös bizalom és tisztelet kultúráját alkalmazza a szervezetben. A vezetők teret adnak a munkatársak ötleteinek, kreativitásának.