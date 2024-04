– Örömmel mutatom be Dr. Hadnagy Józsefet, aki Eger 5. számú választókerületében kér bizalmat– kezdte Facebook-posztját Vágner Ákos egri polgármesterjelölt.

Dr. Hadnagy József és Vágner Ákos

Forrás: Vágner Ákos/Facebook

Mint írta a bejegyzésében, József három évtizede él a városban, gyermekkori vágya volt, hogy büszke egrinek vallhassa magát. Fiatalként tanulni érkezett Egerbe, az akkor még Ho Si Minh főiskolára, s mindazt a tudást, mellyel az évek során felvértezte magát, ma minden erejével a közösség javára fordítja. Öt éve vezeti az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen a Szociálpedagógia tanszéket. Szociálpedagógusként sok hátrányos helyzetű fiatallal, családdal, közösséggel került szakmai kapcsolatba, és segítette életüket a nehéz helyzetekben. Kollégáival közösen hozták létre az egyetemen belül a Roma Szakkollégiumot, ahol már közel száz hallgatónak segítettek a diploma megszerzésében. Az esélyteremtés, hátránykompenzáció szerves része a mindennapjainak.

– Segítői tevékenységével számtalanszor bizonyította, hogy képes tenni másokért, képes a közös gondolkodásra, a közös cselekvésre. Hisz a közösségben! Amennyiben a közösség is bizalmat szavaz neki a júniusi választáson, képviselőként is elkötelezetten dolgozik tovább az egriekért. Eddigi munkássága is garancia erre! – fogalmazott Vágner Ákos.

Vágner Ákoson kívül dr. Pajtók Gábor is bemutatta a jelöltet

Dr. Pajtók Gábor, Eger és környék országgyűlési képviselője pedig videóban ajánlotta a választópolgárok figyelmébe dr. Hadnagy Józsefet.