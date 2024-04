A verpeléti önkéntes egyesület az egész környéken segít

– A környélbeli munkánkhoz könnyebben tudjuk szállítani a gépeket és eszközöket, mint a fűkasza, a motorfűrész, a létra vagy bármilyen kerti szerszám, ami a városszépítéshez és a ház körüli segítségnyújtáshoz szükséges. Egyszerűbb dolgunk lesz a ruhák, cipők, valamint a háztartási gépek és eszközök szállításával is, melyeket Verpelét és a környező települések között szállítunk, legtöbbször háztól házig. Javarészt nekem kell összegyűjtenem a felajánlott adományokat, ami ezzel az autóval már nem lesz olyan hosszadalmas, hiszen nem kell helyhiány miatt több kört tennem – ismertette a helyzetet Balogh József.

Elmondása szerint átlagosan heti 30-40 zsák ruhaneműt és cipőt szállít az egyesület épületéhez, ahonnan szelektálás után tovább szállítják a rászoruló családokhoz, nem csak Verpelétre hanem a környező településekre is. Azonban a kisbusszal még egy új lehetőség is megnyílt az egyesület előtt, mivel a nyolc férőhelyes busz alkalmas a gyermekek kirándultatására is, amit már régóta szeretnének elkezdeni.

A kisbuszt Verpelét polgármesterének, Farkas Sándornak a közben járásával és segítségével, a Magyar falu program keretein belül vásárolta meg az egyesület, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-től nyert 7 millió forintos támogatásból.