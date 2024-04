Idén immár 7. alkalommal szervezte meg a gyöngyösi Vachott Sándor Városi Könytár a Vers tér elnevezésű eseményét. A csütörtöki, egész napos program minden évben április 11-én – József Attila születésnapján – kerül megrendezésre, és természetesen a költészeté a főszerep. Köszöntőjében Szekeresné Sennyey Mária könyvtárigazgató elmondta, hogy 2018-ban volt az első Vers tér, Vachott Sándor születése 200. évfordulóján.

Hagyományosan szabadtéren zajlik minden évben a gyöngyösi Vers tér

Forrás: Czímer Tamás/Heves Megyei Hírlap

– Az első alkalmat dr. Fülöp Lajos gyöngyösi nyelvész, etnográfus, irodalmár nyitotta meg, aki tavaly decemberben hunyt el. Az idei, 7. Vers teret az ő emlékének szenteljük. A korábban kiírt pályázatok is az ő személyéhez kapcsolódtak: versei ihletésére kellett képzőművészeti alkotások készíteni. A nap folyamán is sok költeményével találkozunk. A Vers tér megrendezésében nagyon sok segítséget kaptunk a Vachott Körtől, amelynek tagjai a Költők sátrában várják azokat az érdeklődőket, akik ma élő helyi poétákkal szeretnének találkozni. A képzőművészet is szerepel a nap kínálatában: alla prima festmények, képzőművészeti alkotások készülnek a rendezvény ideje alatt dr. Fülöp Lajos Gyöngyös című verse alapján – sorolta Szekeresné Sennyey Mária.