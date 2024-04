„Miért is döntöttem most az újraindulás mellett?” – tette fel a kérdést szerda reggeli bejegyzésében. „– Rengetegen kerestek meg, miután letisztult a kép a polgármester jelöltek személyét illetőleg. Mindenki arra biztatott, induljak újra, ne hagyjam veszni Lőrincit. Egyértelművé vált számomra is, hogy olyan erők mozognak a háttérben, melyekre semmiképpen nem szabad bízni ennek a városnak a vezetését. A megszaporodott támadások csak megerősítettek abban, hogy itt most, ebben a helyzetben nem szabad feladni, nem szabad abbahagyni! Helyi politikai ellenfeleim sohasem válogattak a módszerekben. Az elmúlt időszakban 45 alkalommal jelentettek fel. Minden alkalommal bebizonyosodott, hogy az adott ügyekben törvényesen jártunk el.”

Sorainak részben ellent mond, hogy korábbi támogatottja, Pálinkás Péter soha nem jelentette fel, így rá aligha vonatkozhat az indoklás, hogy miért indul mégis ellene.

Vig végül megjegyezte, hogy csapatával nem folytatnak negatív, lejárató kampányt, tiszteletben tartják mindenki magánéletét és társadalmi nézeteit, továbbá nem kezdenek karaktergyilkos kommunikációba sem.

Érdekesség ugyanakkor, hogy a helyi portálokon többen jelezték, miszerint a jelöltek bejegyzései közül egyedül Vig Zoltán mondandóját nem lehet kommentelni.