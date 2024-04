Bükkszéken idén is virágosítják a település köztereit, épületeit. Sajnos az idő az elmúlt hetekben nem volt túl kegyes az ültetőkhöz, és a növényekhez, de reménykednek, hogy az egynyári virágok hamarosan teljes pompájukban fognak díszelegni. A virágokat most is, mint az előző években Sági Ferenc polgármester ajándékozta a településnek.

Ha minden igaz, szép időben tölthetik a majálist a helyiek az iskola udvarán, ahol közös sütögetésre, főzésre hívják a családokat május 1-jén. A batyus jellegű programra mindenki saját maga biztosítja az alapanyagokat, sátrat, padokat viszont az önkormányzattól lehet igényelni előzetesen. A nap folyamán a gyerkekeket trambulinnal, sok-sok játékkal várják. Zenéből sem lesz hiány az ígéretek szerint.

E hét végén szombaton, április 27-én társadalmi munkát is szerveznek az Ifjúsági táborba, hogy nyitásra szép, tiszta környezet fogadja a településre látogató vendégeket. Segítséget szívesen fogadnak, akinek ideje engedi, bekacsolódhat a közös munkába.

(Főoldali képünk illusztráció, forrás: Shutterstock)