– A pásztorvölgyisek látogatását mi is egy téma köré szoktuk felépíteni, az őszi időszakból kifolyólag már szerveztünk szüreti játszóházat, dió partit és gombóc partit is. A téma választás azért fontos, mert így a mi gyermekeink is könnyebben tudnak bekapcsolódni a programba és a játékokba. Az intézményünkben tanuló, fogyatékkal élő gyermekeknek minden szempontból hasznos a Kapcsolda, hiszen itt érzik és tapasztalják azt, hogy ugyanúgy elfogadják őket is, mint az ép társaikat és van lehetőségük tanulni is egymástól. Nem tudjuk elhozni a összes diákunkat, idén húsz gyermekkel érkeztünk, hiszen fontos, hogy nekünk, pedagógusoknak átlátható legyen az aktív csoport, továbbá olyan részeket is előre meg kell terveznünk, mint például kinek ki lesz a párja – mesélte az iskola főigazgatója.