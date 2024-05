A legutóbbi ülésén a gyöngyösi képviselő-testület elfogadta a város 2023-as költségvetésének módosítását. A városháza tájékoztatása szerint a technikai jellegű előterjesztés a legutóbbi módosítás óta hozott képviselő-testületi döntések pénzügyi hatásait vezeti át a büdzsén, és pontosítja a becslésen alapuló tervezett adatokat. Mint a dokumentumból kiderült, a városban működő vállalkozások a vártnál jobb évet zártak tavaly, így a város helyi iparűzési- és építményadó bevétele is a tervezettnél kedvezőbben alakult: mintegy 700 millió forinttal több folyt be a tervezettnél, áll a gyöngyösi városháza közleményében.

Mint ahogy aróól korábban már beszámoltunk, tavaly óvatosan terveztek Gyöngyösön, bár félidőben jól állt a város büdzséje. Az október eleji testületi ülésén a gyöngyösi képviselő-testület elfogadta az önkormányzat 2023-as költségvetésének első féléves teljesítéséről szóló beszámolót. A dokumentum szerint az önkormányzat és intézményei a beszámolási időszakban a bevételeit több mint 11 milliárd 170 millió forintban teljesítette. Az önkormányzat első félévi gazdálkodását a takarékosság, a likviditás folyamatos fenntartására törekvés, továbbá a makrogazdasági környezet kedvezőtlen változása – orosz-ukrán háború, a jelentősen megemelkedett energiaárak és a kedvezőtlen pénzpiaci változások – okozta kihívásoknak való megfelelés jellemezte.

Akkor elhangzott, mivel megszűnt a helyi adó mértékének és a szolgáltatási díjak emelésének tilalma. Hatályát vesztette a mikro-, kis- és középvállalkozások részére biztosított helyi iparűzési adófizetési kedvezmény is. A kedvező egyenleghez hozzájárult az előző évről áthozott tartalék is. Mindezek révén külső források bevonása nélkül is biztosított volt az önkormányzat folyamatos likviditása a beszámolási időszakban. Ugyancsak pozitív hatással volt, hogy a beruházási és felújítási feladatok többsége a pénzügyi teljesítés vonatkozásában a második félévre húzódott át, és hogy a helyi adóbevételek a tervezettnél nagyobb mértékben teljesültek. Szintén kedvező hatással volt, hogy a központi költségvetés az önkormányzatot az elszabadult energiaárakra tekintettel éves szinten közel 380 millió forint, a 2023. évi központi bérintézkedések részbeni ellentételezése kapcsán pedig összesen 239 millió forint többlettámogatásban részesítette. A kiadási oldalon a kötelezettségvállalások és a pénzügyi kifizetések folyamatos vezetői kontroll mellett történtek.

Hiesz György polgármester azt mondta tavaly novemberben, hogy nehéz megsaccolni, Gyöngyös gazdaságát érintik-e az egyes településeknél már akkor is drasztikusan jelentkező hatások.

– Vállalkozásokkal, kereskedelmi egységekkel beszélgettem, elég nagy forgalom visszaesés tapasztalható. Kérdés, ez hogyan érinti a várost. Abból a szempontból szerencsénk lehet, hogy a nagy adózóink nem az autóiparhoz kötődnek, de nem tudjuk, a megrendeléseik hogyan alakulnak. Egy jó gazdasági teljesítmény utáni adóévben vagyunk, tisztességesen jönnek az adóbevételek, de meg is van a helyük a drasztikus energiaár-emelkedés miatt. Mivel választási év lesz jövőre, én nagyon bízom benne, hogy a minimálbér kompenzációkat a kormány teljesíteni fogja. Én is óvatosságra kérek minden képviselőt. Utóbbi egy-másfél hónapban magam is sokkal kevesebb, vagy csak kis összegű kötelezettségvállalásokat írtam alá. Jogos igény, hogy a költségvetésben több pénzt irányozzunk elő például a hulladék, a közbiztonság, a Sár-hegyi utak vonatkozásában, de egyéb dolgokban ne szálljunk el – hangsúlyozta Hiesz György az ülésen.