Kedden immár 13. alkalommal rendezte meg a Kelet-Magyarországi Szenior Tánctalálkozót a Nyugdíjasok Heves Megyei Szövetsége a gyöngyösi Mátra Művelődési Központban. Farkas Attila, a nyugdíjasszövetség elnöke arról beszélt portálunknak, hogy a gyöngyösi önkormányzat támogatásával több éve sikeresen szervezik meg ezt a kulturális programot, amelyen egyben a fellépők teljesítményét is értékelik. Az elnök örömmel tette hozzá, hogy Hiesz György polgármester idén is vállalta a rendezvény védnöki feladatát. A hagyományosan megrendezésre kerülő gyöngyösi tánctalálkozó erősíti a közösséget, és biztatja az egyéneket is az aktív szenior életre, emelte ki Farkas Attila.

Örökifjú nyugdíjasok mutatták be a tánctudásukat Gyöngyösön

Forrás: Czímer Tamás/Heves Megyei Hírlap

– Az eseményen a nyugdíjas társak bemutatták tánctudásukat, a hagyományokat őrizve népviseletben képviselték a megyéjük tájegységeit. Az idei tánctalálkozón 17 produkciót – 14-et Heves-, 3-at pedig Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyéből – láthatott a közönség mintegy 240 fellépő közreműködésével. A találkozó során 14 tánccsoport és 3 szólótáncos mutatta be a tudását. Az előadott táncok műfaját tekintve igen széles volt a paletta. Az örökifjú szeniorok magas színvonalon adtak elő néptáncot, társastáncot, görög táncot, sramlit, rock and rollt, matróztáncot. Szteptáncot mutatott be a 91 éves Törcsvári István tagtársunk Gyöngyöshalászról. A zsűri tagjai ismert táncművészek voltak: Domoszlai József a gyöngyösi Vidróczki Néptáncegyüttes alapítója, Petri Ildikó társastáncos Gyöngyösről és dr. Török József nívódíjas táncpedagógus, az Eger Táncklub elnöke – részletezte Farkas Attila.