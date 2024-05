– Az utolsó évben 986 bizonyítványt írtam alá – mesélte Bujdosó Sándorné az egri II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, azaz a hármas iskola egykori igazgatónője az őt köszöntő Minczér Gábor alpolgármesternek pénteken. Az önkormányzat 90. születésnapja alkalmából gratulált az egykori igazgatónak, aki később Nyugdíjasok Heves Megyei Szövetségének volt az elnöke, utóbbiért a Nyugdíjasok Országos Szövetsége díszünnepségén Pro Seniore kitüntetésben is részesült 2019-ben.

Igazgatóként igyekezett a gyermekeket segíteni, nem pusztán tanítani: sokat tett a hátrányos helyzetű diákok felzárkóztatásáért, hiszen a Szala és a Rudivár is a körzethez tartozott, kiemelt figyelmet fordítottak a sportoló diákok segítésére is, jó néhány úszópalántát neveltek ki, nyilatkozta korábban. A városi közéletért is munkálkodott, 1992-ben részt vett a Dobó Katica Nyugdíjas Klub megszervezésében Papp Jánosnéval közösen.

„Akkoriban gyárak megszűnése miatt sokan nyugdíjba kényszerültek, és keresték a közösséget, amelyben a saját korosztályukkal találkozhatnak. A következő állomás öt évvel később jött el. Felkértek arra hogy vállaljam el a Nyugdíjasok Heves Megyei Szövetsége vezetését. Időt kértem a válaszra, át kellett gondolnom, hogy az általános iskolás közösségek után – amelyekkel aktív koromban foglalkoztam – milyen módszereket, tevékenységi formákat kell megteremteni, hogy megyénk nyugdíjasai élénk közösségi életet élhessenek. Az elnökség, a klubvezetők szeretettel fogadtak. Már az első találkozásaink alkalmával előterjesztettem elképzeléseimet, közösen megvitattuk, és tízéves távlati tervet készítettünk.” – nyilatkozta korábban.

Bujdosó Sándornét az önkormányzat után egykori iskolája korábbi tantestülete is köszönti. Hamarosan elhagyja Egert, mint mondta, ennyi idő és emlék után ez nagyon nehéz, kiváltképp mert messzire, Győrbe költözik. Ám lesz ami kárpótolja: az egyik unokája családjával fog élni, ahol egy 7 hónapos dédunoka várja.