Újabb különleges, a Beatleshez csak áttételesen, mégis ezer szállal köthető relikviával gyarapodott az Eger Csillaga kitüntetéssel elismert egri Beatles múzeum gyűjteménye, tájékoztatta portálunkat Peterdi Gábor gyűjtő, tulajdonos.

Márton Bálint (balról) és Peterdi Gábor Stuart korai grafikájával

Forrás: Egri Road Beatles Múzeum - EGER/Facebook

– Az új szerzeményünk Stuart Sutcliffe nevéhez fűződik, és Márton Bálinttól szereztük be. Márton Bálint egy ideig Liverpoolban dolgozott, és birtokába került Stu egy korai grafikája, ami egy 1999-es Sotheby's árverésen elkelt füzetéből származik. Méltányos áron adta el nekünk. Hamarosan a múzeumban üveg alá kerül, és elfoglalja méltó helyét a Stu portré közelében. Köszönjük – részletezte Peterdi Gábor.

A Beatles múzeumban részletesen láthatunk, hallhatunk arról, hogy Stuart Sutcliffe skót származású költő, festő, zenész a Beatles egykori basszusgitárosa volt. 1960 májusában csatlakozott a zenekarhoz, és együtt indultak a meghatározó "inaséveknek" számító hamburgi fellépésekre – John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Pete Best dobos és Stu, az akkori basszusgitáros. Gitártudása azonban meglehetősen kezdetleges volt, ő maga is érezte: már nem üti meg az egyre profibban muzsikáló Beatles megkövetelte szintet. 1961 júliusában kilépett a zenekarból, és úgy döntött, a képzőművészetnek szenteli az életét. Már fiatalon tehetségnek tartották, egyik festményét 19 éves korában kiállították Liverpoolban a Walker Art Gallery-ben. Stuart Sutcliffe 1962. április 10-én, élete 22. évében hunyt el Hamburgban, a halál okát aneurizma miatti agyvérzésben állapították meg. Néhány fennmaradt műve a kortárs brit és európai absztrakt művészet hatását tükrözi az amerikai absztrakt expresszionizmussal együtt. Hagyatékában találtak általa írt verseket és dalszövegeket is. Stuart alakját több film eleveníti fel: a David Nicholas rendezte Birth of the Beatles (1979) és a Lee Williams által készített In His Life: The John Lennon Story (2000). A hamburgi időkről és az Astrid Kirchherrhez fűződő szerelméről szól a Backbeat (1994) című film.