– Visszatérve a sírokhoz, volt, ahol csak az elhunyt személy környezetét rakták ki kővel. Azonban találtunk 3-4 fedlapból álló kőpakolásos sírokat is. Ez szinte majdnem ugyanaz a példa, mint amit a Bolt-tetőn is látni. A 47-es sírnál pár kőtömbből állt a fedlap. Egy fiatal fiú csontváza került elő, egyedül temették ide. Egy másik esetben két központi sír található a két szélen, közötte egy gyermeket temettek el. Az ő sírját is kővel rakták ki a két fedlap közötti részen. A 48-as sírnál látni, hogy a mezőgazdasági munkák teljesen félbevágták a maradványokat. Az 51-esnek a vázrészei megmaradtak. Rovásírásos gyűrű került elő belőle. Nagyon szép, a korszakra jellemző tárgy volt a XI. század végén, XII. század elején. A keltezését segítette, hogy a 2 darab S-végű hajkarika is előkerült a sírból. Találtunk olyan női sírt, ahol a koponyán sérülés is megfigyelhető volt. A lelet nagyjából a XI. század második felére keltezhető a sír, hiszen itt a koporsómaradványokon kívül egy Salamon-érme is előkerült – Salamon király 1063-tól 1074-ig uralkodott –, illetve 4 darab S végű hajkarika. A 26. számú sírban egy gyermek temetkezésnél szépen megmaradt az a laza kötésű textildarab, amely a restaurátor szerint lenből vagy kenderből készült, ez a halotti lepel maradványa. Kijelenthetjük, hogy ugyanúgy, mint a Bolt-tetőnél, itt sem sok a sírokban talált tárgytípus. Ami előkerült, az alapvetően ezüsttárgy. Egy Árpád-kori templom körüli temetőhöz képest jómódúak voltak az itt élő személyek is, annak ellenére, hogy nem a központi, Bolt-tetőn feltárt temetőben temették el őket. Nemcsak a sírokban lelt tárgyak jelzik a jómódúságukat, egy kőpakolásos sírnál tudni kell, hogy az akár nagyobb anyagi ráfordítást, társadalmi összefogást igényelhetett – magyarázta Tóth Zoltán.