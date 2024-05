Május legvégén tettünk egy szokásos sétát az egri piacon. Zöldségeket, virágokat, palántákat szemléztünk, illetve azok árait. A kínálat szép, az árak nem annyira.

Napok óta kínálják a cseresznyét 1500 forintért kilónként. A szomolyai fekete cseresznye is ott kelleti magát, igaz ezért 2200 forintot kérnek.

A pultokon az újkrumpli kilóját 7-800 forintért mérik. Indul a kovászos uborka szezon, így szemügyre vettük a fürtös uborkát árusító standokat is. Most még egy kicsit luxusnak számít a kilónkénti 7- 800 forint, de azt ígérik az árusok, hogy lesz ez még olcsóbb is. Számításaik szerint ötszáz forintnál állapodik meg a dömpingár egy-két hét múlva.

Zöldborsót is találtunk néhány helyen, igaz nem túl friss portékát 2000 forintért. Az új zöldség, répa is kapható már csomózva 4-500 forintért.

A fóliás magyar paradicsom ára most 7-800 forint kilónként, az erős és húsos fehér paprikát is egyelőre darabra érdemes venni. Lecsót ebből még nem főzünk, mivel az íze, az állaga, az ára sem felel meg a lecsószezon kritériumainak. A kapros tökfőzelékkel is érdemes várni néhány napot, mivel a szép zsenge főzőtök kilója 7-800 forint körül alakul. Cukkinit hasonló árban vehetünk.

Eperből sok van. Minőségtől függően 1200-1500 forint a kilónkénti ár.

Megjelent a sárgabarack is, kilónként 1200-1500 forintért. Nyári csemegének lehet belőle egy keveset venni a családnak, de befőzésre ez az ár egy kicsit húzós.

A palánta- és virágárusok kínálata a megszokott. Az árak sem változtak az elmúlt hetekben. Mivel a legtöbb kiskertben a májusi fagyos szentek után már mindenütt kiültették a palántákat, ezen a fronton talán alkudozni is érdemes, hiszen mostantól alaposan csökken a kereslet.