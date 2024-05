A Durándát a jelenlegi formájában meg kell szüntetni, jelentette ki Szókovács Péter, a Fidesz-KDNP és a Városom, szeretlek Egyesület (VSZE) gyöngyösi polgármesterjelöltje a közösségi oldalán.

– Aki nem ezzel kezdi Gyöngyösön a sürgős teendők listáját, az nem látja a valóságot. Évtizedek alatt kényszerből hozzászoktunk, de az nem normális, hogy egy bűnnel fertőzött terület, a drogterjesztés és a drogfogyasztás központja a belváros szomszédságában van. Nem viselhető, és nem tűrhető tovább, hogy egy gettósodott, no-go zónává vált városrészt hagytak szavazatszerzési és ingatlanspekulációs okok miatt kialakulni és terjeszkedni. Gyöngyös problémáinak javarésze, városunk megbélyegzettsége innen fakad. A feladat rendkívül nehéz és összetett, de nem lehetetlen, hiszen más városban is sikerült már. E célunk miatt azonnal támadást fogunk kapni azoktól, akik évtizedekig szőnyeg alá söpörték a problémát, és azoktól is, akiknek nem áll érdekében ez a változás. A megoldásig eljutni lehet, hogy kemény munkával jár majd, de ha sokan egyetértünk a céllal, ha magunk mellett tudjuk a gyöngyösiek egységes támogatását, akkor vállvetve sikerülnie kell. Mert ez maradt az egyetlen esély! Programunkat írásos, számonkérhető formában tegnap minden gyöngyösi postaládába eljuttattuk: a programpont további részleteit, a konkrét intézkedési tervet is megtalálják benne – fogalmazott Szókovács Péter a Facebook-oldalán.

Június 9-én Gyöngyös jövőt választ. Gyöngyösön rendnek kell lennie, tette hozzá a jobboldali polgármesterjelölt.