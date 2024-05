Június 9-én Bekölcén is szavazzunk a folytatásra, írta a közösségi oldalán tett bejegyzésében Horváth László országgyűlési képviselő.

– Gálné Mátrai Ágnes megdolgozott a bizalomért! Szorgalmát, állhatatos munkáját eredmények sora tükrözi: a családok nagy örömére megújult a Mini Manó Óvoda épülete és játszóudvara, s a gyermekek egy tornaszobát is kaptak. Az önkormányzat sikeresen pályázott orvosi eszközökre, a hivatal, a temető kerítése, és a Béke úti járda felújítására, a felelős állattartás jegyében pedig kutyák és cicák ivartalanítására is. A falubusz a szociális ellátást segíti. A fejlődés nem állhat meg! Ahhoz, hogy Bekölcén további beruházások valósulhassanak meg, arra kérem a helyieket, hogy június 9-én szavazatukkal támogassák Gálné Mátrai Ágnest Június 9-én Bekölcén is szavazzunk a folytatásra! – fogalmazott Horváth László.