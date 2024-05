A gyöngyösi képviselő-testület a keddi ülésén elfogadta a 2023. évi költségvetési rendeletének végrehajtásáról, azaz a zárszámadásról összeállított javaslatot. Kovács Róbert, az önkormányzat Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóságának igazgatója az előterjesztésében emlékeztetett arra, hogy a költségvetési rendelet elfogadásakor továbbra is azt a célt tűzte maga elé a grémium, hogy annak végrehajtását a korábbi évek gazdálkodását is alapvetően meghatározó törekvések jellemezzék, azaz a feladatellátás a rendelkezésre álló forrásokhoz és kapacitásokhoz igazítottan történjen.

– Ezen törekvéseket kellett összhangba hozni az elszabadult energiaárakkal és az ugrásszerűen megemelkedett inflációval, illetve az utóbbival összefüggésben megnövekedett adósságszolgálati kötelezettségből fakadó kiadásokkal. Kedvező volt, hogy az előző évben az egész önkormányzati szektort sújtó, és a gazdaságvédelmi program égisze alatt hozott központi döntések többségének hatálya 2023-ra nem terjedt ki, így megszűnt a helyi adó mértékének és a szolgáltatási díjak emelésének tilalma, és hatályát vesztette a kkv-ék részére biztosított helyi iparűzési adófizetési kedvezmény is. Mindezeken kívül a bevételek tervezése során figyelembe vettük, hogy a helyi gazdaság 2022-ben jól teljesített, ezért az előző évhez képest jelentősen magasabb összegű helyi iparűzési adóbevétellel számoltunk – részletezte Kovács Róbert.

A pénzügyi igazgató azzal folytatta, hogy a 2023. évi költségvetés – az előző évihez hasonlóan – több, bár tartalmában azoktól részben eltérő kockázati elemmel volt terhelt, amelyet tovább növelt, hogy hazánk szomszédságában zajló orosz-ukrán háború közvetlenül és közvetett módon is éreztette hatását.

– Szerencsére a rendeletben ebben az évben is jelentős mértékű olyan tartalékot terveztünk, amely a nem tervezett, de időközben fontosnak ítélt feladatok megvalósítását is lehetővé tette, illetve fedezetet biztosított kedvezőtlen makrogazdasági hatások, például elszabadult energiaárak kompenzálására. A gazdálkodást ebben az évben is a megfontoltság és a takarékosság jellemezte. Ennek és a folyamatos kontrollnak köszönhetően a város konszolidált költségvetési egyensúlya biztosított volt, és lehetővé tette a kitűzött feladatok megvalósítása mellett az önkormányzat pénzügyi és likviditási stabilitásának fenntartását. Ehhez jelentős mértékben hozzájárult az előző évről áthozott – igaz többségében kötelezettséggel terhelt, és a korábbi évekhez képest alacsonyabb összegű – tartalék is. Ugyancsak pozitív hatással volt a gazdálkodásra, hogy a helyi adóbevételek – ezen belül is a helyi iparűzési adóból származó bevételek – a beszámolási időszakban a tervezettnél lényegesen nagyobb mértékben teljesültek. Szintén kedvező hatással volt a költségvetés végrehajtására, hogy a központi költségvetés az önkormányzatot az elszabadult energiaárakra tekintettel éves szinten közel 380 millió forint, a 2023. évi központi bérintézkedések részbeni ellentételezése kapcsán pedig összesen 239 millió forint többlettámogatásban részesítette. Segítette az év végi tartalékképzést, hogy a kkv-kat 2022-ben megillető kedvezményes adómértékkel megfizetett helyi iparűzési adó miatti bevételkiesés ellentételezéseként, a 2022. évi iparűzési adóbevallások feldolgozását követően, az önkormányzat a 2022-ben két részletben megkapott kompenzáción felül elszámolási különbözetként további 139 millió forintra vált jogosulttá – sorolta Kovács Róbert.

A zárszámadásból kiderült, hogy a gyöngyösi önkormányzat és intézményei a beszámolási időszakban bevételeit 26 milliárd 237 millió 322 ezer forintban teljesítette. Ezen belül a költségvetési bevételeket 10 milliárd 046 millió 767 ezer forintra, azaz összességében 97,5 százalékra, a finanszírozási bevételeket pedig 16 milliárd 190 millió 554 ezer forintra, 99,8 százalékra teljesítette. A költségvetési bevételekből 9 milliárd 948 millió 179 ezer forint a működési, 98 millió 588 ezer forint pedig a felhalmozási célú bevétel.

A gyöngyösi önkormányzat 2023. évi kiadásai 24 milliárd 803 millió 584 ezer forintra teljesültek. Ezen belül a költségvetési kiadások 10 milliárd 154 millió 239 ezer forintra, 86,6 százalékra, a finanszírozási kiadások pedig 14 milliárd 649 millió 344 ezer forintra, azaz 99 százalékra teljesültek. A költségvetési kiadások között 8 milliárd 843 millió 828 ezer forint a működési, 1 milliárd 310 millió 411 ezer forint a felhalmozási célú kiadás.

A pénzügyi igazgató kijelentette, hogy összességében az önkormányzat a 2023. évi költségvetési rendeletében megtervezett bevételeit teljesítette és a megvalósítani kívánt feladatait többségében végrehajtotta.

– A takarékosság, a mértéktartás és a likviditás folyamatos fenntartására irányuló törekvés, továbbá a veszélyhelyzet által előidézett új kihívásoknak való megfelelési igény, illetve a tervezettnél nagyobb helyi adóbevételnek köszönhetően az önkormányzat ismét jelentős pénztartalékkal zárta az évet, amely a 2024. év operatív gazdálkodását segíti. Ugyanakkor a következő évre átvitt feladatok jelentős determinációt is jelentenek egyben, behatárolva az önkormányzat 2024. évi mozgásterét – mutatott rá Kovács Róbert.