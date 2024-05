A Hatvantól pár kilométerre fekvő Aszód határában is medve bukkant föl hétfőn. A város honlapja szerint fényképek is keringenek az állatról, de annak jelenlétét Ecker Bence, Aszód mezőőre is megerősítette, aki elmondta: a medve nem jelent nagyobb veszélyt az emberekre, mint egy, a kicsinyeivel közlekedő vaddisznó.

Mindenesetre azt javasolja: a határban ajánlatos az utakon maradni, és célszerű elkerülni a bozótosokat, erdőfoltokat. Egy közeli találkozás esetén jobb hátrahagyni az embernél lévő élelmet és a szemkontaktust kerülve kihátrálni a helyszínről. Aszód környékén évről évre bukkan föl medve, de nem tudják, most a korábban ott járt példányról van-e szó.

Az elmúlt hetekben Cserépfalun és Istenmezeje környékén is voltak medveészlelések, a Bükkbe valószínűleg nem csak betévednek Szlovákiából a medvék.