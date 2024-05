A horgászok most zajló, Tisza-tavon meghirdetett versenyében csak az a ponty számít, amelynek tömege a hivatalos mérlegeléskor eléri vagy meghaladja a 10 kilogrammot. A végső sorrendet a top 5, azaz az 5 megfogott hal össztömege határozza meg. Holtverseny esetén a nagyobb fogott hal a döntő, ha ez is azonos, akkor a második legnagyobb hal tömege is számít.

A horgászok milliós fődíjért küzdenek a Tisza-tónál

Forrás: Pecaverzum.hu

A 400 ezer forintos nevezési díjért 3 millió forintos fődíjat ígérnek, de lesznek egyéb díjazások is. A második helyezett 2 milliót, a harmadik 1 millió forintot vihet haza. A legnagyobb halért is jár 1 millió. A szektorokban utalványokat lehet nyerni 100-300 ezer forintos értékben, illetve a napi legnagyobb hal is ér 100 ezret - írja a Pecaverzum.

A verseny szervezői kiemelik: a Tisza-tó Magyarország második legnagyobb horgászvize. Összetettsége Európában is egyedülálló, igazi vadvíz, vad halakkal. Az esemény, mely behúzós, bojlis, nagy pontyfogó horgászverseny, május 18-áig tart.