Munkatársunk személyes emlékeivel – kicsit a katonáskodással is foglalkozva, amihez hozzá kell tenni persze rögtön, hogy utólag az is megszépült – idézzük fel a fél évszázados történetet. Szomorú aktualitása is van az írásnak: a közelmúltban, egy Egerhez közeli szociális otthonban elhunyt Cseh Kálmán, a tanszék egykori oktatója, akit mindenki csak "Cseka"-ként hívott és kollégánknak nem csak a tanárképző főiskolán, hanem a Dobó Gimnáziumból éppen kiváló Gép- és Műszeripari Szakközépiskolában is testnevelője volt. Sőt, ő tanácsolta neki – az akkor 15 éves fiatalembernek – az atlétikai pályát, mert 170 centiméter alatti termettel a kosárlabda nem sok jóval kecsegtette volna.

Túllépve a gyász sorain, nem maradhat ki a visszaemlékezésből a legautentikusabb személy, a testnevelés tanszéket, majd intézetet hosszú ideig vezető dr. Honfi Lászlónak a testnevelés és sportképzés ötven éves történetét feldolgozó írása – és természetesen ő maga – sem. Az egykor úgy félszáz fős társaság férfi tagjai bizonyára azt is felidézik majd szeptember 7-én, hogy éppen 50 éve kezdték meg a sorkatonai szolgálatukat Kiskőrösön. Az egri előfelvételis főiskolás fiúknak 1974-ben megadatott az a szerencse, hogy nem a kalocsai forradalmi lövész ezredhez, hanem Kiskőrösre, a tüzér alakulathoz sorozták be őket.

Voltak ott persze nem csak 11 hónapra kötelezett katonák, hanem két évet szolgáló öreg bakák is, akik helyből nem szerették az érkező felsőoktatásiakat. Az elutasító, gúnyos hozzáállás persze a tisztek, tiszthelyettesek többségét is jellemezte. Jó példája ennek, még az első napok egyik története. Kiállt a felsorakozott újoncok elé az ütegparancsnok helyettese, s azt kérdezte az egyetemre, főiskolára felvettekről: "Van-e maguk között, aki tud írni?". Ketten-hárman feltették a kezüket, közöttük kollégánk is, akiből így századírnok lett.

Mint később kiderült nagyon hálás beosztás volt az írnoké. Nem hallotta például elsülni sohasem a 122 milliméteres tarackot, mert a dunántúli hadgyakorlatra el sem kellett mennie a bajtársaival. Maradt a laktanyában, s őrizte egyedül a körletet és "bitorolta" a parancsnoki szobát. Szinte a kezdetektől az írnok készítette a szolgálati beosztást a lusta parancsnok helyett, kitöltötte az eltávozást engedélyező, sőt a szabadságos papírokat is. A vége felé pedig, ha kellett alá is írta azokat a parancsnok helyett.