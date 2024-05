Az előzetes hírverésből az is kiderülhetett, hogy nem lehet csak úgy csapongani a főzőknek a különféle ételkülönlegességek között, minden ringbe szálló csapatnak sertéspörkölt elkészítése volt a feladata. Magát a húst, csapatonként három-három kilogramm sertéslapockát ugyanakkor az önkormányzat ingyen biztosította, a főzőknek csupán a kiegészítő kellékeket – beleértve az edényeket és a gázpalackot – kellett magukkal hozni.

A Kemények főztek, a Pótkerék zenél az andornaktályai rendezvényen

Forrás: Sike Sándor/Heves Megyei Hírlap

Az egyik főzőhelyen a Mesevár Óvodát képviselő bográcsmesterek tüsténkedtek. Az óvoda esetében "elvárható" dadus főzőasszonyok helyett azonban két férfi – Posztós Péter és Tóth Károly, a kisdedóvóban dolgozók párjaként – forgatta a fakanalat. Péterről például az is tudható, hogy hentes szakmája lévén nem először került itt kapcsolatba disznóhússal. Kérdésünkre, hogy milyen trükköt alkalmaznak, hogy az övék más pörkölt legyen, mint a többieké, Károly elárulta: lecsós alapra készítik. A versenyben a zsűri a Fejlődő Andornaktálya Egyesület csapatának főztjét találta a legjobbnak, a második helyet a Kemények szerezték meg, a képzeletbeli dobogó harmadik fokára a nyugdíjasklub "kuktái" állhattak.

Unalomba fulladt volna persze a nap, ha a majális délelőttjén csak a főzés töltötte volna ki a résztvevők idejét. Ezért is a kondéroktól kicsit távolabb népi játékokkal ismerkedhettek az érdeklődők, megszállhatták az ugrálóvárat és mindenféle kézműves foglalkozások kötötték le a Nagykertbe kilátogatókat. Ha pedig valaki megszomjazott, vagy valamilyen nyalánkságra vágyott, beszerezhette magának az egész nap működő büfében.

Apropó, Nagykert!

Az évek során igen csak kiszépült és alkalmassá vált akár igen nagy létszámú szabadidős programok megrendezésére is a Nagykert, ami eredetileg a Mocsáry család birtoka volt. Alig 300 méternyire található innen a Mocsáry kastély, amely ma otthonként működik, értelmi fogyatékosok gondozási helye. A Mocsáryak idején gloriett is épült egy mesterséges kis tó közepén lévő szigetecskére. A Nagykertben eddig is voltak fejlesztések, ám újabb gyarapodása várható, s erről már Barczi Zsolt a település polgármestere árulta el portálunknak a részleteket.

A TOP Plusz pályázatban – Élhető települések címmel – nyertek, a falu Nagytálya felé eső része vízelvezető rendszerének rendbetételére. Ennek részeként létesülhet egy közösségi épület – egy női, férfi, illetve egy mozgáskorlátozottakat szolgáló WC – létesülhet egy hozzá vezető járdával. Készülhet egy hatszor nyolc méteres mobil színpad is a Nagykertben is. Ősszel várható a közbeszerzés kiírása, jelenleg az engedélyköteles tervek készülnek. Még szebb és használhatóbb lesz tehát a rendezvénytér, ami futballpálya is volt már a régebbi időkben. Újabban a falunapoknak, vagy a földgyógyító dobünnepeknek – a helyi Kurul Dobosok Egyesületének éves rendezvénye – is helyet adott ez a terület.

A programokban a "stílusváltás" délután öt órakor, az egri Pótkerék együttes koncertjével vette kezdetét. A jelek szerint Turpi (Turcsányi Sándor) törzsvendéggé válik lassan az itteni kulturális programokon, hiszen a költészet napján is fellépett a helyi művelődési házban. Portálunknak Turpi még a fellépésük előtt elárulta, hogy Dorkó László – akivel 13 éves koruk óta játszanak együtt – ül a dobnál, és a 28 éves Bódi Roland kezében szól majd a basszusgitár

A pótkerék után, 18. 30-tól a The Feel good lép a Nagykert színpadára, majd este nyolckor kezdetét veszi a retro diszkó.