Fölavatták Kasztrióta György albán hadvezér mellszobrát az egri Szkander bég téren. A szombat délutáni ünnepségen Hafuzi Avnija, tiszteletbeli albán konzul elevenítette föl az albán hős és Hunyadi János közös küzdelmét az oszmán törökök ellen, és azt is, hogyan alakult ki az egri Szkander bég tér. Megemlítette, az albániai Kruja (Szkander bég főhadiszállásának városa) is testvérvárosi kapcsolatot szeretne kialakítani Egerrel. Köszönetet mondott álmai megvalósulásáért a nagykövetségnek, az államoknak, az egri önkormányzatnak és családjának, valamint a két szobrásznak, Agim Radának és Julian Mucollarinak az alkotásért. Kifejtette, a szoboravatást Szkander bég vélt május 6-i születésnapjához igazították.

Forrás: Gál Gábor/Heves Megyei Hírlap

Minczér Gábor, Eger alpolgármestere szerint a Szkander bég tér folyamatosan szépült az elmúlt évtizedekben, az i-re most került föl a pont a szobor elhelyezésével. Ő is elmondta, Kasztrióta György Albánia legnagyobb hőse, aki szövetségbe fogta az albánokat és megakadályozta az oszmán hódítást. Sok helyen keresett szövetséget, de csak Hunyadi Jánosban talált és levelezésükkel tartották fönn barátságukat. Példát mutatnak a maiaknak is, ápolni kell a kapcsolatot, barátságot. Kiemelte, a dél- és kelet európai nemzetekkel a magyaroknak együtt kell működniük, hogy a nyugat-európaiak nem másodrendűként kezeljék őket, hanem egyenrangúként.

Genti Bendo, Albánia budapesti nagykövetségének ügyvivője kiemelte, Eger számos európai városhoz csatlakozott, ahol szobra áll Szkander bégnek. Szerinte erősödött az albán-magyar kapcsolat az évszázadok folyamán, s támogatni fogják az emberek közti kapcsolat előre mozdítását is.