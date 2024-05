Kedden a matematika volt a soron az írásbeli érettségik között. Portálunk érdeklődésére Horváthné Zörög Anikó, a Gyöngyösi Berze Nagy János Gimnázium matematikatanára mondott véleményt a középszintű tételsor feladatairól, illetve az érettségiző tanítványai első reakcióiról is beszélt. Mint mondta, a gyöngyösi gimnáziumban 105 diák igyekezett minél jobban megoldani a középszintű feladatokat.

– Az első, 45 perces feladatsorban gyakorlatilag nem volt új dolog. Voltak benne halmazok, síkgeometria, statisztika, sorozat, ami szintén mindig szerepel. Mindez azt jelenti, hogy kiszámítható volt a vizsgázók számára a tételsor, így megoldhatónak is bizonyult. Viszont a második feladatsorban már szerepeltek új dolgok is, ahogy arra számítottunk is idén. Volt például boxplot diagram, ami újdonságnak számít. De hagyományosan meg kellett oldani egyenleteket, tér-, illetve síkgeometriai feladatokat. Nagyon sok valószínűségszámítás és kombinatorika akadt, de gráfok és függvények is, valamint koordinátageometria.

Összességében azt mondhatom, hogy annyira nem volt vészes az idei írásbeli. A diákok közül volt aki kicsit húzósnak nevezte, de akadt, aki azt mondta, hogy az első 15 feladat az előre láthatósága révén rendben volt. Nyilván mindenkinek más a véleménye, de azt gondolom, a második tételsorra is fel lehetett készülni annak ellenére, hogy ez már az új érettségi szerint zajlott. Ami nehézséget okozhatott a diákoknak, az az volt, hogy nagyon sok feladatban szerepelt kombinatorika vagy valószínűségszámítás. Általában ez utóbbi nehezebben megy a tanulóknak, a vizsga után is többen panaszkodtak erről.

Mivel azonban egy feladat több alfeladatból állt, adott esetben súlyos pontszámvesztést nem feltétlenül okozott az elhibázása. Ezekkel a típusú feladatokkal az a probléma, és ezt a kollégáim nevében is mondhatom, hogy nem igazán tudjuk megszerettetni a tanítványainkkal. Egyrészt sokat számít, hogyan értelmezik az adott feladatot, másrészt ez az a feladattípus, amit nem tudnak a diákok leellenőrizni. Nem olyan, mint egy egyenlet, vagy egy egyenletrendszer, mert nem olyan kézzelfogható – adott első értékelést Horváthné Zörög Anikó.