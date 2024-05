Az Ökumenikus Segélyszervezet Egri Szociális és Fejlesztő Központja csatlakozott idén a nemzetközi szintéren is jelen lévő Kihívás Napjához. Május 29-én nem csak közösségük, de a városi érdeklődők számára is vidám sportnapot szerveztek, ahol egész nap együtt tudtak tenni fizikai és mentális egészségükért egyaránt.

Fiatalok, idősek is együtt sportoltak és tanultak a Kihívás Napján

Forrás: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

Szerdán, a „Törj ki a hétköznapokból!” mottóhoz kapcsolódva többek között játékos versengés, egészségmegőrző torna, jóga, tollaslabda, illetve kötélhúzás, célba dobás, ugrálókötelezés és más egyéb játékos sportfoglalkozás volt a program. A szabad levegőn, az intézmény melletti tér, a Nemzedékek tere volt helyszíne több játéknak is, így bárki csatlakozhatott a közösséghez. Ilyen bemutató volt például a retro sportnap is, melynek célja elsősorban az idősebb korosztály által űzött sportok, játékok - mint az icka, a szarkaláb, a barackmagozás - fiatalabb korosztállyal való megismertetése volt.

Aki azonban nagyobb kihívásra vágyott, az részt vehetett egészségmegőrző tornán, táncórán, gimnasztikán vagy akár székes tornán is. A fizikai jólét alapja nem más, mint a mentális egészség, ezért voltak jóga órák is, ahol a belső békére koncentráltak, valamint az egész napos közös program hozzájárult a közösségépítéshez is.

Az Ökumenikus Segélyszervezet a testi, lelki és mentális egészséget helyezi középpontba

Szabó Katalin Andrea, az Ökumenikus Segélyszervezet Egri Szociális és Fejlesztő Központjának intézményvezetője elmondta, hogy a program lényege az, hogy mozgásra és a komfortzónából való kilépésre ösztönözzék az embereket.

– Az örömteli sportolás, az egészségmegőrzés az egyik alapfeladatunk egész évben. Az ellátottjaink erős közösséget alkotnak, akik a mindennapokban is rendszeresen látogatják a foglalkozásokat és örömmel fogadták a sportnap ötletét is. A programokat mind ők találták ki és a szervezésből is kivették a részüket, ami csak közelebb hozta őket egymáshoz. Ezért is csatlakoztunk a Kihívás Napjához, hiszen ennek lényege az, hogy az ember egész nap mozgásban legyen és ez tökéletesen illeszkedik ahhoz, amiben mi hiszünk, miszerint a mozgás a testi, lelki és mentális egészség megalapozója – részletezte a sportnap lényegét az intézményvezető, Szabó Katalin Andrea.

Az Ökumenikus Segélyszervezet Egri Szociális és Fejlesztő Központjában közel 90 fővel dolgoznak nap mint nap, akik közül több mint ötvenen vettek részt aktívan a sportnapon. A legtöbb foglalkozást a szervezet egri központjának dolgozói tartották, de voltak önkéntesek is, például a jóga oktató személyében.

Szabó Katalin Andrea elmondta azt is, hogy az ellátottak rendkívül sok energiát fektetnek az egészségükbe amellett, hogy többen még dolgoznak. Odafigyelnek magukra és fejlesztik is magukat mind mentálisan, mind lelkileg és fizikailag, azért, hogy aktív tagjai legyenek a közösségnek és családjaiknak is. A mindennapokban, a mozgás mellett angol kurzusra, számítástechnikai foglalkozásra és kézműves szakkörökre is rendszeresen járnak a közösség tagjai.