Minderre reagálva a gyöngyösi városháza közleményben tájékoztatta a lakosságot, hogy a nyestek gyakori, egyben hívatlan vendégeink lehetnek.

– Élőhelyüket elhagyva ezek a barátságosnak tűnő állatok sok bosszúságot okoznak. Ingatlanjainkon kívül gépjárműveinkben is kárt tudnak tenni: a nyest a motortérben található vezetékeket és akár autóguminkat is megrágcsálja. Védekezni ellene fejtörést okoz, hiszen ha megszokja a ,helyét, nehéz elűzni a biztonságot adó környezetből. A nyest karcsú testalkatú, barnás színű állat. Könnyen felismerhető fehér színű mellfoltjáról. A nyest azonosítását a vezetékek megrágásán túl a lábnyomok megléte is meg tudja erősíteni: a gépjárműn található nyomok is elárulják a kisállatok jelenlétét. Autóink, ingatlanjaink megóvása érdekében ma már számos lehetőség áll rendelkezésünkre: nyestcsapda, nyestriasztó spray és illatkorong, ultrahangos riasztó, népi megfigyelésen alapuló, kutyaszőr elhelyezésére irányuló megoldások. A leginkább állatbarát megoldás a felsoroltak közül az illatkorong és a spray, hiszen ezek 6 hónapon keresztül biztosítanak a nyestek számára egy olyan illatkoncentrátumot, mely azt jelzi az állat számára, hogy a biztonságot adó helyen már másik állat is lakik. További előny is tartozik az említett riasztó szerekhez: motortérben is biztonsággal használható, áll a gyöngyösi városháza tájékoztatójában.

(Főoldali képünk illusztráció, forrás: Shutterstock)