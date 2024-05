Bélapátfalva környékén több településen is a 2019-esnél több jelölt közül választhatnak majd a helyiek június 9-én, a legtöbben függetlenként indulnak. Balatonban Udzeliné Murányi Enikőn kívül Virág János és Pázmány Péter (Mi Hazánk indul) a polgármesteri tisztségért, öt éve nem volt kihívója Udzeliné Murányi Enikőnek. 2019-ben heten jelöltették magukat képviselőnek, most 16-an.

Bekölcén hasonló a választék, mint 2019-ben, legalábbis szám szerint. Gálné Mátrai Ágnesen kívül Vadász Fanni, Dorkó Valéria és Kozmáné Orcsik Éva indul a polgármesteri székért, a jelenlegi polgármesteren kívül 2019-ben szintén hárman kampányoltak. A testületbe bekerülni szándékozók száma eggyel nőtt, most 11-en indulnak. Bükkszentmártonban Liktor Róbert kihívója ifj. Baranyi Péter (FIROSZ) lesz, 2019-ben nem indult ellene senki. Öt éve a képviselői tisztségért öten, most pedig heten versenyeznek az apró faluban.

A járás városában, Bélapátfalván 2019-ben három, idén négy polgármesterjelölt indult, Ferencz Péterrel Kovács Henriett, Guaiana Márió Máté és Baranyi Péter (FIROSZ) verseng a szavazatokért. Míg 2019-ben 11, idén 18 képviselőjelölt neve lehet a szavazólapokon.

Mikófalván a legutóbbi hárommal szemben öten szeretnének polgármesterek lenni. Fónagy Gergely most is az, rajta kívül Baranyiné Kelemen Erzsébet, Antal Erzsébet, Baranyiné Szabó Erzsébet (FIROSZ) és Mikós József gyűjtött leég ajánlást. Idén is ugyanannyi képviselőjelölt lesz mint öt éve, tizenegy.

Mónosbélben korábban többször előfordult, hogy választásról választásra változott, volt-e kihívója Varga Sándornénak. Legutóbb egy ellenjelölt volt, idén kettő lesz, Koósné Balogh Gabriella és Farkas Anikó (FIROSZ). A képviselőjelöltek száma nyolc helyett hét lesz idén júniusban.

Nagyvisnyón legutóbb nem volt, idén lesz riválisa Csőgér Bálint polgármesternek (Fidesz-KDNP), méghozzá Csörögi László. A képviselői helyekért viszont csökken a verseny, a múltkor tíz, most csak hat jelölt lesz. Szilvásváradon fordítva lesz, mint Nagyvisnyón, Szaniszló László polgármester idén nem kap kihívót. Ugyanannyian jelölteik magukat képviselőnek, mint 2019-ben.

Szúcson nő a verseny, a négy helyett öt polgármesterjelölt lesz, Egyed Zsigmond polgármesteren kívül Kisgergely László, Suha Jenő, Dorkó Ottó és dr. Egyházi Áron Bence indul a választáson, képviselő pedig 7 helyett 10 szúcsi szeretne lenni. Egercsehiben ezzel ellentétben csökken a versengés, Kovács Andrásnak most nem lesz riválisa a polgármesteri posztért, 2019-ben kettő is volt. A 20 helyett 11 név lesz az egyéni képviselői listán.

Egerbocson most is nagy az indulási kedv, bár hét helyett hat polgármesterjelölt lesz, Barta Ervin polgármester újrázna, de szeretne sok szavazatot kapni Palotai Sándor, Juhász Tamás, Okos Tiborné Ötvös Viktória, Nyeste Györgyi és Szecskó Béla is. A képviselőknél is kicsit lett kevesebb induló idén, 16 helyett 13.

Bátor közélete is pezsgő lehet a kampányban, bár négy helyett három induló van a polgármesteri székért, Pallagi Alfréd a címvédő, kihívói Gugolya Péter és Mikk Zsolt lesznek. A képviselőjelöltek száma 13-ról 19-re ugrott. Hevesaranyoson hasonló a helyzet, négy helyett hat polgármesteri induló, köztük Hossó Sándor polgármester, de szeretne az lenni Barkóczi Géza (CIKÖSZ), Karkusz Adriána, Bartha Andrásné, Ferenc Gábor és Nagy Attila is. A képviselőjelöltek száma hárommal 16-ra emelkedett a 2019-es választáshoz képest.