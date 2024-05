Időről-időre teszünk fel kérdéseket Facebook-oldalunkon, így volt ez hétfőn is, amikor arról érdeklődtünk olvasóinknál, hogy szerintük melyik Eger legelhanyagoltabb területe. Több szempontból is érdekes válaszok születtek:

Kezdjük mindjárt azzal a hozzászólással, amelyben olvasónk a régi borkombinát területét jelöli meg, mint legelhanyagoltabbat. Mint fogalmazott, csoda, hogy Spielberg nem ott forgatta a Ryan-t – utalva ezzel a Ryan közlegény megmentésére, amely a II. világháború idejében Normandiában játszódik.

Egy másik hozzászóló a Lajosvárossal nem elégedett: „Télen csúszik az út, a járda borzalmasan az utcákban, mert ide a végén jön a sózó autó. Nyáron a villanyrendőr elé lóg a fa lombja. Az úttestekre felrajzolt piros négyzet, ami a javítási felületet jelentené hamarabb lekopik, mint, ahogy hozzá nyúlnának. Aztán, ha mégis kijavítják az utat, az elterelő bója kinn marad hónapokig(!) és mi autósok pakolgatjuk, hogy ne legyen teljesen lehetetlen a közlekedés...”

Egy harmadik hozzászólás szerint az egész város, konkrétan a „Mátyás király út végétől a felnémeti vasúti átjáróig bezáruló rész”. Egy másikuk visszakérdezett: „Van nem elhanyagolt?” Egyébként több válasz is született, mely szerint az egész város elhanyagolt.

Többen írták a Szala városrészt is, a vasútállomás előtti üres telket a Deákon, de említették a Maklári hóstyát, az egykori laktanyát, s volt aki a Ráchegynek kérne több törődést, konkrétan úgy fogalmazott, hogy soha egyik képviselő sem tett semmit az ott lakók érdekében szerinte. Egy másikuk a Károlyvárost, azon belül is a Hősök utcát említette, kiemelve, hogy az útnak csak egyes részeit újították föl.

Többen írták a Felsővárost is, egy komment szerint gyakorlatilag az egész el van hanyagolva minden téren: „A fű borzalmas mindenfelé, ha le is vágják, a fák körül és a nagy géppel nem hozzáférhető helyeken ott meredezik a nagy, otthagyott fű, a bokrokat nem igazán formázzák, ősszevissza nőnek, katasztrófálisan elhanyagolt látványt nyújtanak és pl. a kereszteződéseknél nem lehet normálisan kilátni! A közvilágítás is megér egy misét, főleg a Kallómalom úton! Nem véletlenül van egyre több autó feltörés. A járdák állapotát már csak a végére hagytam. Rengeteg ígéret volt a felújítására az utóbbi tizenpár év alatt, de néhány szakasz kivételével semmi nem történt, maradt a régi patinás járda!”

A negatív észrevételek mellett akadt olyan hozzászólás – rögtön kettő – amely szerint nincs elhanyagolt rész és egész Eger szép.

