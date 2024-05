Áprilisban újabb állomásához érkezett Kecskeméten a Szentírási közös úton elnevezésű konferenciasorozat, amelyet a Magyarhoni Zsidó Imaegylet és a Barankovics Izraelita Műhely közösen szervez a vallásközi párbeszéd jegyében. Weisz Péter, a gyöngyösi zsidó hitközség vezetője, a Barankovics Izraelita Műhely elnökeként 2008 óta dolgozik a keresztény-zsidó párbeszéd elmélyítésén.

– A két szervezet három éve indította el ezt a konferenciasorozatot azért, hogy a monoteista, azaz egyistenhitű vallások – a zsidó, a keresztény és az iszlám vallás – képviselői a Szentírás, illetve a saját könyveik alapján cseréljék ki gondolataikat a békéről és a szeretetről. A zsidó-keresztény értékrend hirdetését kibővítettük az iszlámmal, hiszen mind a három monoteista vallás a szeretetre és a békére épül. Ezért vett részt az áprilisi konferencián dr. Assani Omar is, a gyöngyösi Bugát Pál Kórház muszlim hitű megbízott főigazgatója is. A három monoteista vallás kiindulópontja azonos. A két legfontosabb parancs mindhárom vallásnál megegyezik: szeresd az egy Örökkévalót, és szeresd az embert. Köszönöm dr. Assani Omarnak a részvételt, mert egy túlnyomóan keresztény közegben válaszolnia a kérdésekre ma – ismerve a nemzetközi körülményeket – nemcsak intelligencia, de bátorság kérdése is – emelte ki Weisz Péter.

Dr. Assani Omar kijelentette, úgy gondolja, jó társaságban jó emberekkel találkozott az eseményen.

– Az összes keresztény felekezet képviselője megjelent, de többféle zsidó irányzat vezetői is ott voltak. Én voltam egyedül muszlim, de egyáltalán nem volt kényelmetlen. Sőt, felemelőnek éreztem, hogy muszlim emberként beszélhettem előttük. Nagyon sok tévhit él ugyanis az emberekben az iszlámmal kapcsolatban. Manapság az interneten, a médiában azt szajkózzák, hogy muszlimok általában terroristák, és öldökölni akarnak, mert ez az ösztönük. Természetesen nem tagadom, hogy vannak ilyenek is. Van egy réteg kevésbé művelt, a vallását kevéssé értő ember. A több mint másfél milliárd muszlimnak ez az 5 százaléka is nagyon sok azonban, és tényleg veszélyt jelentenek a világra. Fontos feladat gátat szabni az érvényesülésüknek – mondta dr. Assani Omar.

Weisz Péter azzal folytatta, hogy a három monoteista vallásban az Örökkévaló ugyanaz: az Isten a tulajdonságai alapján nevezhető Jahvénak, Jehovénak, Elohimnak, Allahnak.

– A három vallás ősatyját is nevezhetjük Ábrahámnak vagy Ibrahimnak, de ugyanarról a személyről van szó. Ábrahámtól származik mind a három vallás, tőle ered Mózes, Jézus és Mohamed is. Olvastam a Koránt, azzal kezdődik, hogy Gábriel arkangyal megjelenik Mohamed álmában, és elmondja neki az Örökkévaló üzenetét: a zsidóknak adtam Mózest, a keresztényeknek Jézust, neked adom a bennszülött népeket. És hozzáteszi Isten követe Mohamednek: és higgyél azokban az írásokban és könyvekben, prófétákban, akiket előtted küldtem le neked. És itt felsorolja az összes zsidót, Jézust is – részletezte Weisz Péter.

– A muszlim a Korán szerint az az ember, aki hisz az egy Istenben, hisz a feltámadásban, és jót cselekszik – vette át a szót dr. Assani Omar. – Mindnyájunk közös erkölcsi alapja az a bizonyos tíz parancs. Ez mindhárom vallásban ugyanaz, ha másképp is van megfogalmazva az egyes szent könyvekben. Az Ó- és az Újtestamentum ugyanazt a Tízparancsolatot tartalmazza. A Korán nem így fogalmazza meg, de benne van, hogy egy Istenben higgy, és ne másban, tiszteld a családodat, fegyvert ne fogj, csak védekezésre, ne ölj, ne hazudj, ne paráználkodj, és így tovább. Ahhoz, hogy én valódi muszlim legyek, az alapokon kívül el kell fogadnom Mózest és a Tórát, Jézust és a Szentírást, és hinnem kell bennük, csakúgy, mint Mohamedben és az ő tanításaiban. Mohamed nem új vallást hozott, hanem az előző, a zsidó, a keresztény vallásnak a folytatását és lezárását. Az iszlám nem új vallás, mi a Könyv népének nevezzük a zsidókat és a keresztényeket – magyarázta dr. Assani Omar.

Weisz Péter rámutatott, hogy mindhárom vallás szent könyve tartalmazza: aki megment egy embert, egy életet, az egy világot ment meg.

– A gyűlölet tehát nem innen ered. Fájdalommal nézem azt, ami ma Európában és Amerikában zajlik. Nem tudni, kik a tüntetők, nem látni náluk állami zászlót, csak különböző radikális- vagy terrorszervezetekét. Egyet tudunk: az Európába érkező, a kontinens zsidó-keresztény értékrendjét Omarhoz hasonlóan átvenni képes és hajlandó muszlim, sajnos, ma még kisebb hányadú. Rengeteg a csalódott muszlim a 20 vagy akár 40 éve Németországban élők között is. Ezekre a másod-, harmadgenerációsokra szabadul rá egy keményvonalas mag, amitől radikalizálódnak. Én vallom, és egyetértünk Omarral, hogy a megoldás az, ha a nagy részük visszamenne a szülőhazájába. Azt üzenem a migráció támogatóinak, hogy a pénzüket fordítsák inkább arra, hogy a Közel-Keleten béke legyen, hogy Szíriától Jemenig visszamehessenek az onnan eljöttek, legyen ott munkahelyük, lakhelyük. Éljenek velünk békében a saját kultúrájukban. Ez kivezető út lehetne – hangsúlyozta Weisz Péter.

Dr. Assani Omar elmondta, már 35 éve, az orvosi egyetemi tanulmányai idején tananyag volt Európa demográfiai problémája, a társadalom elöregedése.

– Európának akkor kellett volna erre stratégiát kidolgozni, akár a születések ösztönzésével, akár azzal, hogy milyen szakembereket, honnan hív Európába, hogy ne hígítsa fel az európai nemzeteket. Most kontrollálatlanul rázúdítják Európára a rengeteg embert, akikről nem tudni, honnan jönnek, milyen hátterűek, hogyan fognak alkalmazkodni. A legtöbb érkező nem érzi jól magát, kulturális sokkot kap. Régen is volt vándorlás a népek között, én is így kerültem Magyarországra. Aki tanult, dolgozott, megáévá tudta tenni az itteni értékrendszert, az hozzá is tudott tenni, ma is itt él. Aki nem, az elment. Ám a most érkezők nem tudnak visszamenni a szülőföldjükre, mert ott háborúkban lerombolták a házaikat, ölik egymást az emberek, nincs perspektívájuk. Annál veszélyesebb helyzet nincs, mint amikor az ember elveszti a kilátásait. Ez így katasztrófa. Ezért kell beszélnünk a zsidók, a keresztények és a muszlimok világáról, mert az ellenségeskedés, a háború zaja helyett az emberek másféle hangot is kell, hogy halljanak – emelte ki dr. Assani Omar.

A gyöngyösi orvos elmesélte, hogy szülőhazájában, Szíriában sosem volt bajuk az ott élő zsidókkal. Mint mondta, ha gyerekkorában az édesanyjával elmentek a zsidó kereskedőhöz ruhanyagot venni, elég volt, ha az édesapám később fizette ki az árát, amikor épp arra járt. Az emberek bíztak egymásban. Sőt, a zsidókat úgy hívták: unokatestvér. Weisz Péter megerősítette, hogy a közel-keleti zsidó rokonaival szintén az unokatestvér szót használják a muszlimokra.

– Mintegy száz évvel ezelőttig a sémiták – arabok és zsidók – földje létezett tulajdonképpen az egész Közel-Keleten. A Koránban arabokról és zsidókról van szó, ezek a sémiták. A sémiták földje a jelenlegi Szíria, Irak, Izrael, Jordánia, Szaúd-Arábia egy része. Aki antiszemita tehát, az arab- és zsidóellenes is. Ezért az iszlám radikalizmusra antiszemitizmust mondani tudatlanság – jegyezte meg dr. Assani Omar.

Sém Ábrahám őse volt, tehát a sémiták Ábrahám elődjeihez tartoznak, magyarázta Weisz Péter. Azaz, Ábrahám és Mohamed ős-őselődje egy sátorban lakott, egy törzs volt, tette hozzá.

– Ki kell mondani: ami ma a világban folyik, az nem a vallásokból ered, és nem is genetikai eredetű, hanem a XX. századi gyűlöletből fakad. Abból a megosztásból, amiben minden nagyhatalom benne volt a világháborúk, az eltérő ideológiákon alapuló világrendszerek idején – mutatott rá Weisz Péter.

Dr. Assani Omar ehhez hozzátette, nem akarnak idealizálni.

– Mindig voltak háborúk. A sémitáknál is a törzsek között. De ekkora, az élet kioltására törő gyűlölet nem volt, mint ma. Ez valóban a XX. század történéseinek következménye – mondta dr. Assani Omar.

Weisz Péter megjegyezte, tragédia, hogy a megoldás helyett az történik, amire a nagyhatalmak, a pénzhatalom meg a fegyverlobbi hergeli a feleket. A gyűlölet mögött sosem a vallást kell keresni, hanem az embert, mondta.

– Ahol gyűlölet, kirekesztés, háború van, ott nincs jelen se zsidó, se keresztény, se muszlim megközelítésű Örökkévaló. Mert nincs három Örökkévaló, mindhárom vallás követői ugyanabban az Istenben hisznek. Kirekesztés, el nem fogadás egyik vallásban sincs. És az nem is megoldás. Hisszük, hogy a gyerekeink és unokáim jövője csak a békés egymás mellett élés lehet. És nem igaz, hogy nem tudunk együtt élni. Közös küldetésünk hinni az Örökkévalóban és az emberben. Nem a zsidó, vagy a keresztény, vagy a muszlim emberben, hanem az emberben. Omarral az az álmunk, hogy egyszer a Közel-Keleten közösen, békében felkereshessük a zsidó és a muszlim barátainkat. Az is boldogságot ad, ha ezt csak a gyerekeink, vagy az unokáink megtehetik majd meg – foglalta össze Weisz Péter.