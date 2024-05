A gimnázium kóruséletét 1974-ben Holló Erzsébet karnagy indította el, megalapítva az énekkart, ami azóta is működik, és szép sikereket ért el. A kezdetek óta többszáz berzés diák volt a tagja. Gyöngyös képviselő-testülete 2015-ben a Gyöngyös Város Kultúrájáért kitüntetéssel ismerte el példaértékű tevékenységüket. Holló Erzsébet a tavalyi esztendőig vezette a városi Cantus Corvinus Vegyeskart, amelyet most Nagy Gábor karnagy dirigál a Sound of Spirit Énekegyüttessel egyetemben.

Gyöngyösön köztudott, hogy a Muzsikus Céh Vegyeskarából "elballagott" végzős diákok közül sokan a másik két kórus valamelyikében folytatják az éneklést, így a három karnagy vezette kórusok közös estje családias hangulatú volt, a megszokott magas színvonalú produkciójuk pedig nagy sikert aratott.