Most új fejleményt osztott meg édesanyja a közösségi oldalán.

– Nagy örömmel tudatjuk veletek, hogy a mai napon méltányossági kérelemmel élve megkaptuk a zöld utat az Elevidys génterápiára, és minden eddiginél nagyobb szükség van most rátok, hogy ezt a célt el is érjük. Nagyon rövid időnk van összegyűjteni egy magyar ésszel szinte felfoghatatlan összeget.

Összesen egy évünk van erre. Aki tud kérem segítsen, hogy Levi tovább élhessen velünk. Ez nélkületek nem sikerülhet A terápia ára 1.3 milliárd forint – írta. A közösségi oldalukon ott vannak a részletek is számlaszámmal együtt.

Közben az Alma Együttes is ebben a témában közölt egy posztot, s adakozásra buzdítanak mindenkit.

– A kérésünk a következő: Mutassuk meg ismét, hogy mekkora szívünk van, és ki-ki anyagi lehetőségeihez mérten segítse Leventét a gyógyulás útján – írják.