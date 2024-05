Ferenczy Dániel rendészeti igazgató beszámolójából az is kiderült, hogy a közterületfigyelő kamerák száma a 2020-as 72-ről 2024-re 182-re emelkedett. A közterület-felügyelők 2023-ban közel 1400 esetben intézkedtek, és 23 millió forintnyi bírságot szabtak ki. A városrendészet a rendőrséggel és a polgárőr szervezetekkel is együttműködik. A beszámolóból megtudhatjuk, hogy az önkormányzat 2023-as adományából tavaly október végéig 70 rendőr 516 órában teljesített túlszolgálatot Gyöngyösön. A beszámoló sikeresnek ítéli az immár országos példaként is szolgáló Szomszédom a felügyelő programot, valamint számot ad a drónos ellenőrzések hatékonyságáról is: a városrendészek többek között guberálót, körözött személyt és tüzet is észleltek a drón segítségével, áll a gyöngyösi városháza közleményében.