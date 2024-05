Rendhagyó földrajz órát kedden délelőtt Pétervásárán Áder János, volt köztársasági elnök a Pétervásárai Tamási Áron Általános Iskola diákjainak a Szántó Vezekényi István Művelődési Ház nagytermében. Az alkalomra egy különleges interaktív játékkal készült. Klíma-totót töltött ki együtt a gyerekekkel. A válaszokból rengeteg érdekes információval gazdagodott a hallgatóság.

Áder János egy kísérletbe is bevonta a diákokat.

Forrás: Huszár Márk / Heves Megyei Hírlap

A vendéget, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnökét Braun Péter, az iskola igazgatója köszöntötte. Elmondta, a Tamási a térség egyik legnépesebb és a legjobb iskolája. Tizenöt településről négyszáz gyermek jár ide, s tanulmányaik során kiemelt figyelmet szentelnek a környezetvédelemre, a fenntarthatóságra. Rendszeresen részt vesznek a Te Szedd! mozgalomban, az Erasmus program keretében pedig több ország diákjaival is megosztják egymással a jó gyakorlatokat.

Ezt követően Áder János egy 14 kérdésből álló klíma totóval lepte meg a gyerekeket. A válaszok során felsorolták a három legfontosabb erőforrásunkat, megtudhatták, mi okozza bolygónk felmelegedését, illusztrációt láthattak az üvegházhatás következményeiről, statisztikát arról, hogy mit okozott környezetünkben a klímaváltozás az elmúlt évtizedekben. Szó esett a vízlábnyomról, s ennek lehetséges csökkentéséről. Áder János néhány sokkoló tényt is felsorakoztatott előadásában. Például azt, hogy egy farmernadrág előállításához 7600 liter vízre van szükség, hogy a hazánkban őshonos halfajtáinkból a kipusztulás szélén áll a lápi póc, hogy évente egy olaszországnyi területű fát vágnak ki a Földön, hogy egy centiméternyi termőtalaj képződéséhez ezer évre van szükség, s egy teáskanálnyi méz termeléséhez legalább tizenkét méhecske szükséges.

– A mai életvitelünk és fogyasztásunk hosszú távú fenntartásához a Föld bolygón található erőforrások csaknem kétszeresére lenne szükség – magyarázta. A tudatos vásárlással, a környezetkímélő hulladékkezeléssel mindenki hozzájárulhat a drámai folyamatok megfékezéséhez - hívta fel a figyelmet.

A korábbi köztársasági elnök azt mondta, azért járja az országot, és azért beszél kisebb-nagyobb közösségek előtt a környezetvédelmi problémákról, mert mindannyian azt szeretnénk, hogy a Kárpát-medence és Magyarország azt az arcát mutassa, amit ma ismerünk.

Grafikonokkal, képekkel, videóval kísért bemutatójában kiemelte, hogy a pet-palackok közel 500 év alatt bomlanak le, ám újrahasznosításukkal lassítható vizeink szennyezése.

Beszélt arról is, hogy a készleteink nagysága 4,5 milliárd éve változatlan, ám az elmúlt 50 év alatt négyszeresére nőtt a nyersanyag-felhasználás, ércforrásaink kimerülőben vannak.

Előadásában a bolygó erőforrásainak bemutatása mellett ismertette az egyre fogyó víz problémáját, melyhez különböző termékek „vízlábnyomát” emelte ki, valamint szólt arról is, hogy a „Dobd el!”-kultúra mekkora környezetszennyezést és energiapazarlást okoz.

Áder János kitért arra is, hogy Európában az eladott ruhadarabok egyharmada a szemétben végzi, ez is tehet arról, hogy a globális szén-dioxid-kibocsátás 10 százaléka a textiliparhoz kötődik, de jelentős, mintegy 5 százalékos az elektronikai szektor kibocsátása is, miközben egy mobiltelefon legyártásához 13 ezer liter víz szükséges.

A hallgatóság soraiból érkezett kérdésre közölte, hogy az Európai Unióban megszületett a döntés, hogy 2035-től csak elektromos autót lehet üzembe helyezni, ehhez pedig akkumulátor kell. Akik egy akkumulátorgyár távolabbi vagy közelebbi környezetében élnek, joggal várják el, hogy ne legyen esély a balesetre. Az Országgyűlés elfogadta, hogy január elsejétől az Európában használatos legszigorúbb környezetvédelmi szabályokat alkalmazzák Magyarországon – tette hozzá.

A nap további részében a Vezekényi tó partján szerveztek közös pecázást a gyerekekkel.