– Ha sablonosak szeretnénk lenni, első kérdésünk így hangzana: Önök miként is állnak a Föld Napjával?

– Hadd legyek akkor kicsit én is sablonos. Mi azt tudjuk, hogy április 22... De ez az egynapos óvás olyan, mint az ősrégi vicc. "Értem én hogy gőzgép! De mi hajtja?" Így vagyunk mi emberek a bolygónk elszemetelésével. Értjük mi hogy mi történik, de vajon ki teheti? Magam is bevallom kicsit csúsztam a természetvédelmi rendezvénnyel, melyet a Trabant-expedició már 11. éve szervez.

– Expedíciójuk kicsit másként szokta tartani ezt a jeles rendezvényt. Miből áll a programjuk?

– Szemétszedő autós túrák, gps pontkereső játékba belerejtett illegális szemétlerakó regisztrálások, csapatépítő tréningek mellett, jobbnál jobb előadások, grill, slambuc, termálfürdők a természetért fizikálisan tevőknek. Így foglalhatnám össze tömören. És nem is szabad ezen csodálkozni, hiszen a hangsúly a "fizikálison" van. Azért is mondom így, mert az irásainkat a közösségi és egyéb felületeken 20 ezren olvassák, megosztják, lájkolják. S, ezzel minden le van tudva...

– Hogyan áll fel a csapata?

– Évtizede, hogy körülbelül két és fél tucatnyian vagyunk. Segítő kezek azért mindig akadnak. Kis falum Tiszaroff immáron harmadik alkalommal állt a Trabant-expedició ilyen jellegű tevékenysége mögé, Anikó Vankóné Jekli polgármester asszony, férjével együtt jöttek a Tiszától a Bükkbe és a Mátrába részt vállalni a természetvédelmi rendezvényünkből.

– Arról is van információnk, hogy nem csak "kis faluja" nyújt rendszeresen segítő kezet. Jól tudjuk?

– Természetesen a helyi illetékesek és távolabbi települések segítő szándékú polgárai sem maradtak távol. Nagyon köszönjük a mezőkövesdi Csirmaz Zsoltnak a számunkra biztosított patinás Zsóry fürdő parkolót, ahonnan hét terepjárót és 13 személyautót startoltattam a háromnapos rendezvény szombati délelőttjén. A legjobban teljesítők nyereménye is innen innen származik, ajándékutalványok a gyógyfürdőbe történő belépéshez.

– Idén május 4-én "földnapoztak". Van ennek valami különleges oka?

– Mielőtt belefognék a magyarázkodásba, hogy miként is jön a május 4 az április 22-höz, töredelmesen be kell valljam: a Föld Napján még bőven Afrikában űztem és gyilkoltam a trabantot, filmeztem az ott felgyülemlett hulladékot, a sivatag, az óceán és főként az emberi civilizáció szennyét. Ne tudja meg senki! Aki belenéz a YouTube csatornánkba, el fog szörnyülködni, hogy az óceán maga fóliával, pet palackkal, mindenféle civilizációnk által teremtett sokszáz év alatt sem lebomló vackokkal van tele. Meg az óceán partja is ezer kilométeres hosszokon. De ugyanilyen szörnyűségek mondhatók el a sivatagról is, meg a városokról is, illetve a mezőgazdaságilag művelt, fóliázott, becsövezett területekről is. Na, ezért késlekedtünk.

– Visszatérve egy kicsit ide, Matyóföldre. Idén is volt újdonság, ha jól tudjuk a rendezvényükön.

– Valóban, és Afrika is egy kicsit képviselve volt itt is, az Afrika Másként Alapítványnak köszönhetően. Két hölgy versenyzett: Andrea Gyurácz, akinek a támogatást köszönjük és navigátorának Alexandra Böhmnek pedig még a hosstes segítséget is. Kérdezhetik persze, hogy miről is szólt a játék? Hát úgy nagyjából mindenről ami fellelhető volt Mezőkövesdtől, Demjénen keresztül Gyöngyössolymosig. A nevező csapatok megkapták a remek napsütést, a hozzá a Bükk és a Mátra szerpentinjeit. Kaptak megmásznivaló panorámás magaslatot, kilátót, érdekes sziklákat, szép templomokat, de még Afrikát idézve, még piramisokat is.

– Tudhatnánk további részleteket is a versenyről?

– Természetesen, főként azért is, mert a kiértékeléskor a legtöbb "verést" a saját agymenésem által megfaragott versenykérdésekért kaptam. Lehet nem köztudomású, de ez a verseny nem időre megy. Pontokat kell meglátogatni gps koordináták alapján, ahol is az itinerben megírt kérdésemre találhatják meg a választ – már ha sikerül – a versenyzők. Természetesen a pontok össze vannak keverve, a plusz kilométerek megtétele ront a nyerési esélyen, a kérdés rosszul történő megválaszolása, vagy kihagyása is... Mégis, az összes pont bejárása után, a legkevesebb kilométert teljesítő autó nyeri a megmérettetést.

– Van ebben a versenyben néhány igen erős természetvédelmi korlátozás. Mit is ezek a korlátok?

– Úgy kell haladniuk a résztvevőknek, hogy nem érinthetnek gépjárművel, természetvédelmi területet, tájvédelmi körzetet, nemzeti parkot, de még Natura 2000-et sem. Mindeközben még mobiltelefonos applikácóval illegális szemétlerakókat, is kell regisztrálni. Szóval, nem csoda ha a résztvevők a kora esti órákban alig 150 kilométer letudása után zombiként szédelegnek be a bázisnak titulált Demjén nevű fürdővárosba.

– Értékelné olvasóink számára a versenyt?

– Ha rövid akarnék lenni, jó verseny volt, tele izgalommal és érdekes feladatokkal, látványos és panorámás területekkel, kilátókkal és kihívásokkal. De ilyen tömören nem szabad ezt elintézni. A verseny Mezőkövesd, Eger, Demjén érintésével a Bükk és a Mátra szerpentinjein Gyöngyössolymosig tartott. Két megyét érintő versenyünk Borsod vármegyei segítője a mezőkövesdi képviselő úr Csirmaz Zsolt biztosította számunkra a start patinás helyszínét a Zsóry fürdő parkolóját. Heves megyében pedig a Margaréta Garden Minihotel és Miklovicz Mariann volt a támogatónk. Két kategóriában tudtam eredményt hirdetni, Off és Onroad szekcióban. A legrövidebb út is 100 kilométernél több volt. Offroad nevezőink között a Börzsöny alapítvány versenyzői, személyautós kategóriában, az Őri család kreatívkodott legjobban. A fődíj mindkét esetben a Zsóry fürdő ajándékutalványa volt.

– Mondják országos híre volt a rendezvényüknek...

– Így igaz, mert például a Hajdú-Bihar vármegyei csapat Kosztik András vezetésével a keleti határról, míg Vravuska Levente és csapata a nyugati határtól jöttek. Összegzésem szerint egyébként a résztvevők hét terepjáróval és a 13 személyautóval 41 illegalis szemétlerakót regisztráltak, sittel, autóipari hulladékkal, háztartási szeméttel, valamint az autósok által eldobált apróságokkal vegyítve. A rendezvény végi kiértékelést Nyert Tamás Teslás világutazónk afrikai élménybeszámolója és egy igazi hajdúsági slambuc követte, aminek a mágusa a balmazújvárosi Kecskés László volt.