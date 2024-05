Állati jó gyermeknap volt Detken, ahová ellátogatott a térség országgyűlési képvelője, Horváth László is.

– A programok és a négylábúak is mosolyt csaltak a detkiek arcára. Ismét bebizonyosodott, hogy Detken jó gyermeknek, felnőttnek és vendégnek is lenni. Gratulálok Stefanovszki Tamás polgármesternek és csapatának a szervezésért. Hála azoknak is, akik időről időre megmutatják, milyen különleges kincs az ember és állat közötti kapcsolódás.

Stefanovszki Tamás letette és megszilárdította egy erős közösség alapjait Detken. S folyamatosan bizonyítja, hogy kiváló vezetője a településnek. A jövőben is számítok a munkájára! Köszönöm a meghívást és az élményt – írta közösségi oldalán.