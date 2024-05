Az Ápolók Nemzetközi Napja alkalmából rendezett ünnepséget a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Heves Vármegyei Területi Szervezet csütörtökön. A Hotel Egerben előbb egy szakmai továbbképzésen vettek részt a jelentkezők, majd beszédekkel és műsorral köszöntötték az ápolókat.

Kitüntetéseket is adtak át az Ápolók napján

Forrás: Nemes Róbert/Heves Megyei Hírlap

Előbb dr. Juhász Attila Simon, a Heves Vármegyei Közgyűlés elnöke mondott köszöntőt, aki szerint a betegeknek nem a gyógyszer és a gyógyító beavatkozás, hanem a segítő emberek jelenléte a legfontosabb a gyógyuláshoz. Ők adnak hitet és reményt és mindig a betegek mellett állnak, enyhítenek a szenvedésen. Mesélt családi érintettségéről, feleségéről, gyerekeiről, akik az egészségügyi pályán vannak, először aggódott, de most már örül, hogy ezt a hivatást választották. Mint mondta, szülei révén is egyre többször szerez tapasztalatot az egészségügyről, az ápolókról, látja elhivatottságukat. Őket nem fogják tudni kiváltani a számítógépek és az okoseszközök. Nehéz, de a legszebb hivatást választották.

Vörösmarty Attila, a MESZK Országos Szervezetének választási eljárásokért felelős titkára Florence Nightingale, a modern ápolástudomány lefektetőjének gondolatai köré fűzte beszédét. Kiemelte, fontos a fiatalok egészségügyi pályára vonzása és itt tartása, ezért pályaorientációs programot indítottak 2017-ben, amelyet most is folytatnak. Szintén kulcskérdés a szakmai fejlődés, a területen dolgozók mesterképzést is végezhetnek, doktori fokozatot szerezhetnek, tudományos munkát végezhetnek, de a rendszeres továbbképzések is mindenkinek elérhetők. Van, amikor orvos nélkül kell gyógyító munkát végezniük. Az ápolás komplex munka, szükséges hozzá gondolkodás, szív és szakmai tudás. A hét minden napján, huszonnégy órában, családjuktól távol kell gondoskodniuk embertársaikról. Az ápolás nem másod-harmadrendű szerep, hanem fontos tevékenység, szakmává vált.