Ehhez még az önkormányzat hozzátette 15 millió forintnyi önerőt, így a kivitelezés végösszege 297 millió forint lett. Tiszanánán már az Álompart, azaz a strand is rengeteget fejlődött, s a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Pluszból is érkezik még 420 millió forint, a végcél az, hogy Dinnyéshát valódi turisztikai centrummá váljon. Ehhez járult hozzá most nagyban a dinnyésháti út megújítása.

Dr. Pajtók Gábor, a térség országgyűlési képviselője is részt vett az átadón. Mint mondta, öröm látni, hogy mennyire elkötelezett a településvezetés a falu fejlesztése mellett.

– Lépésről lépésre fejlődnek mind infrastrukturálisan, mind egyéb más módon. A falu életének meghatározója a mezőgazdaság, illetve szorosan kötődnek a Tiszához. Ez az út odavezet. Ez a beruházás hozzájárul a mezőgazdaságban dolgozók munkájához, a turizmus fellendelüléséhez, s az itt lévő ingatlanok értéke is növekszik – részletezte.

Kiemelte, e projekt kapcsán is fontos megemlíteni a kormányzat vidékfejlesztési politikáját, amihez sikeresen hozzátettek a helyiek is.

– Sok sikert kívánok a következő időszak pályázataihoz is – zárta gondolatait. A köszöntők után ünnepélyes szalagátvágással adták át az utat, majd az óvodások műsora színesítette a programot.