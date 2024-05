Csütörtökön átadták Mátraderecskén az új bölcsődét, amely mostantól a a legkisebbek második otthona lehet. Az impozáns épület némi csúszással készült el, mivel a közelében lévő támfalat is meg kellett erősíteni.

Az ünnepélyes megnyitón Horváth László, a térség országgyűlési képviselője Ferenc pápától idézve úgy fogalmazott :„Egy bölcsőkkel és nem sírral teli jövőt kell a vezetőknek nyújtaniuk”. A szentatya szavai Mátraderecskén, a település új bölcsődéséjnek átadásán is aktuálisak.

- A bölcsőde nemcsak a jövőbe vetett hitről, hanem az önmagunkba vetett bizalomról is szól! Ezt kell átadnunk az itt nevelkedő gyermekeknek is - mondta, majd köszönetét fejezte ki a Mátraderecskét vezető testületnek és Forgó Gábor polgármesternek az újabb fontos eredményért.

Az önkormányzat 250 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert a Terület és Településfejlesztési Operatív Program keretében meghirdetett Bölcsődei férőhelyek kialakítására programra.

Forgó Gábor polgármester reményét fejezte ki, hogy összhangban a foglalkoztatási helyzet javításával a kisgyermekes szülők mostantól gyorsabban tudnak visszatérni a munkaerő-piacra, mivel biztonságban érezhetik gyermekeiket.

A Mátra u. 25. szám alatti intézményben 12 gyermekről gondoskodnak, akik a legkorszerűbb feltételek mellett, kiváló szakemberek felügyelete alatt tölthetik napjaikat.

A gyermekszobákhoz fedett, árnyékolással ellátott teraszok kapcsolódnak, ahonnan a játszókert közvetlenül elérhető. Az épületben, az egyéb kiszolgáló helyiségek mellett, egy tálaló-melegítőkonyha is létesült, mivel a településen működő főzőkonyha a bölcsőde igényeit is ki tudja elégíteni.

Az épület a település határában működő, a Kormány által is támogatott Leier téglagyár alapanyagából épült.