Idén először az egri Szépasszonyvölgy is részt vesz az Egri Csillag Weekend rendezvénysorozaton. Pohárral a kézben járhatták végig kilátogatók a völgy izgalmas egri csillagtérképét, kóstolhattak finom borokat, mellé ételeket, gyűjthettek pontokat és játszhattak egy jót az Egri Csillag Majálison. Az időjárás is kedvezett a sokadalomnak, többen családostul érkeztek, és a kézműves műhelyeknél, vásárokban is találhattak apróságokat. A délután során zenés produkción is mulathattak, ugyanis Kovács Sándor és Mészáros Annamária adott akusztikus koncertet. Nem is voltak kevesen, tömött sorokban álltak az autók a parkolóban, látszott, hogy sok külföldről érkezett vendég is ellátogatott Egerbe, szűkebben a völgybe. Sétálva a "patkóban" rengeteg pincéről pincére járóval lehetett találkozni, de a fák árnyai közt is sokan hűsöltek. Volt, aki csak egy plédet hozott, mások már a nyársalásra, bográcsozásra készültek.

Az Egri Csillag Weekend a Szépasszonyvölgybe is kiköltözött

Forrás: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

A weekendnek viszont itt nincs vége, folytatódik. A második napon a gasztronómia lesz a főszerepben, amikor is Eger újabb ikonikus helyszíne ad otthont az Egri Csillagoknak. Egy fergeteges borvacsora est részesei lehet az, aki ellátogat május 2-án az egri vár alatt lévő Macok Bisztróba. Hat borász, hat egri csillagjához párosít Macsinka János séf, hat finom fogást. Egy izgalmas este, ahol a borászok mesélnek, a borok és az ételek pedig együtt muzsikálnak. Pénteken és szombaton pedig közel húsz borászat és gasztronómiai kiállító vár mindenkit az ünneplőbe öltöztetett Dobó téren, Egri Csillagokkal és hozzá illő finom ételekkel. Az Egri Csillag mellett természetesen helyet kapnak az Egri Bikavérek, a különböző pincészetek saját különlegességei is. Mindezt a kulináris élvezetet pedig ellazítják, feldobják és megpörgetik a hazai jazz és funky zenei társadalom jeles képviselői.