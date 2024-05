Bognár Ignác, a Mi Hazánk Mozgalom egri elnöke tartott sajtótájékoztatót csütörtökön délután a belvárosban. A téma a Dobó téri és belvárosi épületek romos állapota, sok-sok botló(tér)kő.

Mint mondta, az utak, épületek állapota leromlott annak ellenére, hogy sokan amellett érvelnek, hogy rengeteg pénz érkezett a belvárosi feújításokra.

– Tíz éve történt meg a belváros rehabilitációja, de mostanra nézzünk szét. A térkövek mozognak, balesetveszélyesek, s most, ha a kampányban nincs erre pénz, kérdés, mikor lesz. Emellett a belvárosi épületek is egyre romló állapotokat mutatnak, így például a városháza is vagy egy-két vendéglátó egység épülete. Ha saját tulajdonú épületeket nem tudjuk rendben tartani, nehéz másokat erre kötelezni – részletezte.

Dr. Pápai Ákos, a mozgalom polgármester-jelöltje hozzátette, mindennek anyagi vonzata van, s lényeges lenne bevételnövelő intézkedéseket tenni, s ezeket a plusz forrásokat ilyen jellegű felújításokra fordítani.