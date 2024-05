A Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (MKIF) és az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) eddig is szorosan együttműködött a hazai gyorsforgalmi utakon, amikor emberi életekről volt szó, tájékoztatott a MKIF a közösségi oldalán. Csütörtöki közlésük szerint a két szervezet most még szorosabbá fűzte eddig is jól működő kapcsolatát.

– A most aláírt megállapodás értelmében három mérnökségünkön, Gödöllőn, Martonvásáron és Bicskén állomásozhatnak motoros mentők, májustól október végéig. Orvosi- és pihenőszobát, garázst biztosítunk a szolgálatot teljesítőknek. A mentőmotorosok nem csak a gyorsforgalmi hálózaton közlekedőknek segítenek majd, hanem a környékbeli településeken élőknek is. A motoros mentők akkor is percek alatt a helyszínre érhetnek, ha a forgalmi helyzet, dugó ezt nehezíti. A gyorsaság életet menthet! – közölte az MKIF a Facebook-oldalán.

Deutsch Ákos Heves vármegyei vezető mentőtiszt portálunk már korábban elmondta, hogy Heves vármegyében motoros mentőszolgálat nincs.

– Az csak bizonyos helyeken van a mentőszolgálatnál, a Balaton környékén, Gödöllőn, és a budapesti Markó utcai központban. A motoros mentőszolgálat megalapítását az indokolta, hogy sokkal mobilabb, sokkal gyorsabban el lehet indítani riasztás esetén. Mentőtiszt vagy orvos szolgál ezeken a motorkerékpárokon. A felszerelésük megfelelő ahhoz, hogy gyorsan a helyszínre tudják juttatni az életmentő eszközöket. Azonnal meg tudják kezdeni az ellátást, amíg a földi egység oda nem ér, hogy bekapcsolódjon és elszállítsa adott esetben a beteget, illetve sérültet. Lényeges tudnivaló az, hogy a motoros mentő szolgálatokat főként autópályák mentén létesítették, illetve Budapesten a nagy dugók elkerülése érdekében, mert a mentőmotoros egységek a feltorlódott autók között manőverezve gyorsabban odaérnek a helyszínre – magyarázta korábban Deutsch Ákos.