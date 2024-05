Voltak, akik az utolsó pillanatban jelentették be, hogy, összegyűjtötték a szükséges ajánlásokat és indulnak az önkormányzati választáson, például Turó Tamás, Kömlő polgármestere is és egy falubeli kihívója, így a településen várhatóan öten versenyeznek majd a tisztségért. A valasztas.hu adatai szerint 332 polgármesterjelölt lesz a szavazócédulákon (ami a visszalépések miatt néggyel kevesebb mint a hétfői zárás előtti szám), ezen kívül egyéni választókörzetben négy városban 162 jelölt méreti meg magát, többnyire párt-, vagy egyesületi színekben, a 10 ezernél kisebb népességű településeken pedig 1633-an indulnak a képviselőségért. Utóbbiak száma az utolsó pillanatokban 34-gyel még emelkedett is.

Heves vármegye huszonhat településén – egyebek között Atkáron, Kisnánán, Mezőtárkányban vagy Viszneken - csak egy polgármester-jelölt indul, ők már egy érvényes szavazattal is elnyerhetik a posztot június 9-én. Harminckét településen két polgármester-jelölt közül lehet majd választani, de ugyanennyi településen lesz három jelölt. Négyen mérkőzhetnek meg – ha addig nem lesz visszalépés – a polgármesteri címért tizenhét Heves vámegyei településen, például Gyöngyösorosziban, Horton, Szihalmon. Öt jelölt közül választhatnak majd az adácsiak, az andornaktályaiak, a halmajugraiak, a kömlőiek, a mezőszemereiek, a mikófalviak, a nagyfügediek, a szúcsiak és a tarnasörsiek. Négy polgármesterjelölt lesz Egerbocson, Felsőtárkányban, Gyöngyössolymoson és Hevesaranyoson, míg a legtöbb, nyolc Egerben. A gyöngyössolymosi választás külön érdekessége, hogy indul a posztért a jelenlegi polgármester, Asztalos Miklós és két elődje (Szolcsák Gyula és Nyilasné Nádudvari Zsuzsanna) is, valamint képviselőnek a harmadik volt polgármester (Lukács László, aki eddig is képviselő volt) is.

A városok közül egyedül Gyöngyöspatán lesz kihívó nélküli polgármesterjelölt, két választásuk lesz a hevesieknek és a füzesabonyiaknak, három a gyöngyösieknek, a hatvaniaknak, a kisköreieknek és a pétervásáraiaknak. A négy jelöltes városok közé tartozik Bélapátfalva, Lőrinci és Verpelét.

A kisebb településen listás szavazásán tíznél kevesebb jelölt verseng majd a szavazatokét 29 községben, Tarnaszentmárián például csak négy jelölt lesz, Kisfüzesen és Nagykökényesen öt-öt, Gyöngyöstarjánban, Mátraballán, Nagyvisnyón, Ostoroson és Újlőrincfalván hat-hat. Ezzel szemben tizenhét településen lesz hosszú, legalább húsz nevet tartalmazó lista, a legtöbb jelölt Halmajugrán van jelenleg, 46, ami több, mint a 2019-es választáson elinduló 42. Lőrinciben 32, Nagyfügeden 31, Kiskörén pedig 30 jelölt áll csatasorba várhatóan. A többi, legalább 20 jelölttel bíró település Apc (23), Detk (28), Felsőtárkány (24), Gyöngyössolymos (27) Kál (23), Karácsony (21) Kömlő (29), Mezőszemere (21), Pétervására (20), Poroszló (20), Tiszanána (21), Tarnaörs (25), Tarnazsadány (27).

A legkisebb településeken Tarnaszentmária, Kisfüzes és Bükkszentmárton kivételével mindenhol lesz legalább tíz képviselőjelölt, a legextrémebb választás pedig Bátorban (3 polgármester-, 19 képviselőjelölt, 327 szavazásra jogosult), Fedémes (3 polgármester-, 12 képviselőjelölt, 255 választásra jogosult), Hevesaranyos (6 polgármester-, 16 képviselőjelölt, 452 szavazó), Ivád (2 polgármester-, 19 képviselőjelölt, 295 választópolgár), Mátraszentimre (3 polgármester-, 18 képviselőjelölt, 396 felnőtt) várható.

Az egyéni választókerületes városok közül a hevesiek két frakció (Fidesz-KDNP és Sikeres Hevesért Mozgalom) közül választhatnak majd, Hatvanban és Gyöngyösön négy-négy szervezet küzd majd a szavazatokért (némely körzetben egy-egy független is lesz), de polgármesterjelöltet csak három-három állított. Gyöngyösön a FIDESZ-KDNP-VSZE, a VAGY Egyesület és az MSZP-DK-Jobbik-Momentum jelöltjei versenyeznek a polgármesteri tisztségért, az egyéni körzetekben azonban a MI Hazánk is indul. Hatvanban a Hatvanért Egyesület és a Hatvani Városvédő Egyesület jelöltje mellett egy független is lesz a polgármesteri szavazólapon, míg az egyéni körzetekben 4-5 jelöltre lehet majd szavazni, a Fidesz és a Mi Hazánk lesz jelen jelölő szervezetként, kompenzációs listát is állítottak. Füzesabonyban ugyan kislistás szavazás lesz, de ott a két jelölő szervezet (Fidesz-KDNP és az Összefogás Füzesabonyért Egyesület) is 7-7 képviselőjelöltet indít. Egerben lesz a legtöbb jelölő szervezet, az egyéni körzetekben jellemzően 6-7-8 jelölt szerepel majd a szavazólapokon, hatnak lesz listája (DK-MSZP-Momentum-Párbeszéd, Civil Közéleti Egyesület, Magyar Kétfarkú Kutya Párt, Fidesz-KDNP, Egerért Most, Mi Hazánk), s lesznek közösen induló függetlenek a körzetekben, illetve a polgármesterségért is.

A szavazásra jogosultak száma a megyében május 8-án 236 ezer 156, ami ezerrel csökkent március közepe óta, amikor a névjegyzéket összeállították. A tartózkodási helyre átjelentkező szavazók száma 341 volt eddig.