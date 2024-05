Az egri hírportálokon és a közösségi médiában is többen feltették a kérdést, hogy miért volt üres a Dobó tér május elsején. Az Egri Csillag Weekendre már ki vannak készítve a bódék, de azok zárva voltak és más programot sem szervezett a város, a május elseji program ugyanis a Szépasszony-völgyben volt. Tudósításunkban arról írtunk, hogy idén először az egri Szépasszonyvölgy is részt vett az Egri Csillag Weekend rendezvénysorozaton az Egri Csillag Majálissal. Tömött sorokban álltak az autók a parkolóban, látszott, hogy sok külföldről érkezett vendég is ellátogatott Egerbe, szűkebben a völgybe. Felsőtárkányban is megtartották a hagyományos felvonulást. A retro majálisra sokan kilátogattak Egerből is.

Egyébként az elmúlt években klasszikus majális jellegű program nem volt a város főterén. A szerdai Dobó téri ürességre azonban reagált Berényi Tamás, az Agria Film Kft. ügyvezetője, mint írta, azért, mert rajta kérték számon a zárt bódékat:

„Tegnap nagy port kavart a helyi médiában és sokakat megbotránkoztatott, hogy május elsején zárva volt a Dobó tér és programok nélkül maradtak az egriek és az ide érkező turisták. Mivel sokan megkerestetek emiatt, ki kell, hogy írjam, idén NEM mi szervezzük ezt a rendezvényt. Az egyik borászati társulásban új elnökségi tagok kaptak helyet, akik úgy döntöttek, nem szeretnének velünk dolgozni. Azt, hogy az új szervezők miért hoztak össze kevesebb napot nem tisztem megítélni és véleményezni. Ennek ellenére nagyon bízok benne, hogy színvonalas lesz a rendezvény, és arra biztatok mindenkit, hogy holnap gyertek ki a térre és támogassuk a helyi borászokat azzal, hogy megkóstoljuk a legfrissebb Egri Csillag boraikat.”

Mint ahogy fentebb írtuk, a Csillag Weekend elkezdődött szerdán, csak nem a téren hanem a völgyben, csütörtökre egy borvacsorát szerveztek, péntektől tart majd a főtéri kitelepülés. Olvasóink pedig most szavazhatnak, hogy hiányzott-e nekik a munka ünnepén a program a Dobó térről: