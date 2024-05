Az elmúlt időszakban megvalósult fejlesztések minden évszakban a helyiek hasznára válnak Balatonban, írta Csuhány Bence, a Fidesz-KDNP megyei listavezetője.

Csuhány Bence szerint Balaton szépen fejlődik

Forrás: Csuhány Bence - Heves vármegye/Facebook

– A Magyar Falu Program beruházásai mellett területfejlesztési forrásokból is számos fontos fejlesztést hozott tető alá Udzeliné Murányi Enikő polgármester asszony! A közösséget összetartó rendezvények megtartásához szükséges eszközöket, s a település karbantartását megkönnyítő traktort és pótkocsit szereztek be, felújították a hivatal épületét, megújult a piactér és a hozzá tartozó pince, megkezdte működését az önkormányzati tulajdonban kialakított kis üzem, és sikerült korszerűsíteni az orvosi rendelő és a védőnői szolgálat épületét is – részletezte.

Mint fogalmazott, Udzeliné Murányi Enikő munkáját dicséri, hogy már két újabb fejlesztés előkészületei zajlanak: a régi takarékszövetkezeti ingatlant átalakítják, itt fog működni a családsegítő, a gyermekjóléti szolgálat és a házi segítségnyújtás. Két útfelújítás is a küszöbön áll: hamarosan új burkolatot kap a Völgy és a Széchenyi utca.

– Fontos, hogy június 9-én nemcsak polgármestert és képviselőket választunk, hanem arról is döntünk, hogy kik kerüljenek az Európai Parlamentbe és a vármegyei közgyűlésbe. ️ Utóbbi testület olyan fejlesztések megvalósulását támogatja, amelyek szebbé és élhetőbbé teszik a településeinket – hangsúlyozta Csuhány Bence.