Dr. Végh Attila önkormányzati képviselő, aki aktív részese volt a kisposta sikeres újranyitásának, arról beszélt, hogy ez egy nagy lépés a városrészben lakók életében.

– Január 26-án nyílt újra a kisposta, és már akkor elmondtuk, tudjuk, lesz még tennivaló. Változtatni kellett a posta nyitvatartási rendjén, hogy legyen legalább egy hosszított munkanap. Ez május elejétől működik. Tudtuk azt is, hogy évek óta igénye a nyolcvanasiaknak egy ATM. Más bankokkal is egyeztettünk, de végül az önkormányzati bankkal állapodtunk meg. Örömmel számolhatok be a következő projektről is. Szükség van a hivatali helyiség légkondicionálására, és nem feledkezünk el arról az ígéretünkről sem, hogy a közvetlen környezetben parkolóhelyeket alakítsunk ki. Az önkormányzatnak akkor lesz fizetési kötelezettsége, ha a bankjegyautomata igénybevétele nem éri el a bank által elvárt szintet, ezért arra biztatom a nyolcvanasiakat, a gyöngyösieket, vegyék igénybe az ATM szolgáltatásait – összegezte dr. Végh Attila.