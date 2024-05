A Mi Hazánk Mozgalom elnöke még a nagygyűlést megelőzően nyilatkozott portálunknak, s elmondta, hogy biztos abban, hogy pártja bekerül az Európai Unió parlamentjébe. Azt is hónapokkal korábban megjósolta, hogy mindössze három párt – a Fidesz, a DK és a Mi Hazánk – rendelkezik olyan országos kiépítettségű szervezettel, tagsággal és aktivista hálózattal, amelyik képes minden vármegyében és minden listahelyen a listaállításra.

– Ez a jóslatom be is vált, s annyit teszek még hozzá, hogy kizárólag egyedüli pártként, olyanként aki saját jogon kerültünk a perlamentbe csak mi vagyunk, a Fidesz a KDNP-val a DK pedig az MSZP-vel és a Párbeszéddel szövetkezve állított most is listákat. A legtöbb jelöltet, 2100-at a Fidesz után mi tudtuk kiállítani. nagyon komoly tagszervezetet és aktivista hálózatot mutat ez a szám – fogalmazott Toroczkai László.

A pártelnök szerint ez azt mutatja, hogy pártja egy vidéki alapítású párt, és nagyon közel vannak a magyar néphez, ezért a mostani ajánlásgyűjtési mutatók ilyen jó adatai is.

– Számomra nem kérdéses, hogy mi be fogunk jutni az Európai Unió Parlamentbe. Utcafórumon vagyunk most, járom az országot, most már több, mint két és fél hónapja, és nagyon fontos, hogy elmondja a legfontosabb üzeneteinket – mondta a Mi Hazánk elnöke, aki ezen üzenetei közül külön is kiemelte az elszámoltatást.

Magyarázata szerint ez a bizonyos elszámoltatás az elmúlt harminc év minden politikusára, valamint ennek a sarcoló rendszernek, az általuk feltárt végrehajtó maffia minden érintettjének a teljes elszámoltatását jelenti.

– Például olyan törvényjavaslatot nyújtottunk be a parlamentbe, amely szerint minden megkárosított magyart – a devizahiteleseket, akiktől elévült tartozásokat behajtottak (komplett iparág épült erre), banki károsultakat, rengeteg más károsultat – kártéríteni kell. Erre mi egy alapot hoznánk létre. S, hogy ne az adófizetők pénzéből kártalanítsuk magyarok százezreit, hanem a haszonélvezők – bankokra, végrehajtókra, követeléskezelőkre, a 200 leggazdagabbra kivetett oligarchaadóval – extrajövedelmeiből töltenénk fel ezt a pénzügyi alapot – fogalmazott az utcafórum szónoka.