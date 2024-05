A múzeum tulajdonosa arról is beszélt, hogy a Beatles több mint fél évszázaddal a feloszlása után is szolgál új hírekkel.

– A legfrissebb az, hogy május 8-tól látható a Let It Be című film a Disney+-on. Az a film 1970-ben jelent meg, és a Beatles tagjainak utolsó közös munkáit eleveníti fel. Azóta egy-két alkalommal mutatta be a tévé Angliában, illetve nagyon ritkán megjelent videókazettán itt-ott, de mindig nagyon rossz minőségben és kis példányszámban. Így aztán bátran kijelenthetjük, hogy több mint 50 éve vártak rá a rajongók, és végre nagyon jó minőségben látható. A háttérben az a Peter Jackson új-zélandi rendező áll, akinek a nevéhez A Gyűrűk Ura-sorozat is fűződik, és az eredeti rendező, Michael Lindsay-Hogg is rábólintott a megjelenésre. Az 54 éve készült film sorsa azért is érdekes, mert George Harrison nagyon sokáig nem akarta, hogy megjelenjen. Ez a film ugyanis azt a feszültséget is bemutatja, ami a zenekar tagjai között akkoriban már érezhető volt. George nem azt a képet akarta magáról és a zenekarról mutatni. A történelem persze, utólag mindig felülírja azt, hogy az egyes ember mit szeretne. Hiába adja ki bárki a legjobb könyveit, verseit, zenéit, alkotásait az élete során, egyszer minden fiókban maradt írás, kiadatlan hangfelvétel, dobozban rejtőző filmtekercs nyilvánosságra kerül, mint most a Let It Be. Végül George családja is rábólintott a megjelenésre – mesélte Peterdi Gábor.